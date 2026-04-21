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In risposta alle richieste dei clienti, la connettività ad alta velocità di Starlink ora è disponibile come opzione post-vendita sul Cessna Citation Ascend; la 560XL Series ottiene la certificazione EASA

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Textron Aviation Inc. , azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato all'AERO Friedrichshafen la disponibilità della connettività ad alta velocità di Starlink come aggiornamento post-vendita per il Cessna Citation Ascend, l'ultimo velivolo nella serie best-seller Cessna Citation 560XL, a seguito del rilascio da parte della Federal Aviation Administration del Supplemental Type Certificate (STC) di AeroMech. Inoltre, la flotta Cessna Citation 560 XL, compresi XLS Gen 2, XLS+, XLS ed Excel, ha ricevuto la certificazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) per l'installazione di Starlink nei centri di assistenza europei di Textron Aviation.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260420998207/it/

Responding to customer demand, Starlink high-speed connectivity now available as an Aftermarket option on the Cessna Citation Ascend; 560XL series achieves EASA certification

Responding to customer demand, Starlink high-speed connectivity now available as an Aftermarket option on the Cessna Citation Ascend; 560XL series achieves EASA certification

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Lauren Howell
+1 (316) 927-9536
lhowell@txtav.com
txtav.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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