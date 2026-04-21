In risposta alle richieste dei clienti, la connettività ad alta velocità di Starlink ora è disponibile come opzione post-vendita sul Cessna Citation Ascend; la 560XL Series ottiene la certificazione EASA

Textron Aviation Inc. , azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato all'AERO Friedrichshafen la disponibilità della connettività ad alta velocità di Starlink come aggiornamento post-vendita per il Cessna Citation Ascend, l'ultimo velivolo nella serie best-seller Cessna Citation 560XL, a seguito del rilascio da parte della Federal Aviation Administration del Supplemental Type Certificate (STC) di AeroMech. Inoltre, la flotta Cessna Citation 560 XL, compresi XLS Gen 2, XLS+, XLS ed Excel, ha ricevuto la certificazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) per l'installazione di Starlink nei centri di assistenza europei di Textron Aviation.

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Responding to customer demand, Starlink high-speed connectivity now available as an Aftermarket option on the Cessna Citation Ascend; 560XL series achieves EASA certification

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