Business Wire

In occasione di ESMO 2025, BeOne Medicines presenta nuovi dati su TEVIMBRA nel trattamento del cancro al polmone

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda globale attiva in ambito oncologico, ha annunciato oggi la presentazione dei dati ottenuti da due studi clinici pivotali di fase 3, RATIONALE-307 e 312, che offrono nuove prove dei vantaggi del suo inibitore di PD-1, TEVIMBRA ® (tislelizumab), in occasione dello European Society of Medical Oncology 2025 Congress (ESMO 2025) tenutosi a Berlino, in Germania, dal 17 al 21 ottobre.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per gli investitori
Liza Heapes
+1 857-302-5663
ir@beonemed.com

Contatto per i media
Kyle Blankenship
+1 667-351-5176
media@beonemed.com



