Impartner espande la propria infrastruttura in Europa per velocizzare la crescita e l'assistenza clienti in tutta l'area EMEA

Impartner , fornitore leader di soluzioni di Partner Relationship Management (PRM), oggi annuncia l'espansione della propria infrastruttura in Europa con un nuovo data center nei Paesi Bassi, basato su Azure. Questo importante risultato riflette il sempre più rapido successo ottenuto da Impartner in tutta la regione EMEA e il suo impegno per l'offerta ai clienti dei maggiori livelli possibili di sicurezza, conformità, performance e assistenza.

"La nostra attività nell'area EMEA è in continua e rapida crescita, poiché le aziende di tutta la regione scelgono Impartner per espandere i rispettivi ecosistemi di partner", è il commento di Curtis Brinkerhoff, CRO di Impartner.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per domande dei media rivolgersi a:
Lola Phonpadith
Lola.phonpadith@impartner.com



