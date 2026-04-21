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ILOS porta a 450 milioni di euro la linea di credito con EIG e con La Caisse

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ILOS Projects ("ILOS"), produttore indipendente di energia (IPP) paneuropeo supportato da BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts), oggi ha annunciato il riuscito incremento della sua linea di credito strutturata con EIG, importante investitore istituzionale nei settori globali dell'energia e delle infrastrutture, e con il gruppo internazionale di investimento La Caisse, per un totale di 450 milioni di euro.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260420763896/it/

ILOS Solarpark, Source: ILOS

ILOS Solarpark, Source: ILOS

L'aumento dell'impegno di capitale mette a frutto la tranche iniziale da 250 milioni di euro erogata da EIG e riflette il supporto continuativo degli investitori verso la piattaforma, la qualità del portafoglio e le capacità di esecuzione di ILOS. Questa linea di credito ampliata supporterà i progetti di ILOS mirati alla creazione e alla gestione di oltre 2 GW di capacità solare e di accumulo energia in tutta europa entro il 2028.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per ulteriori informazioni:

Per EIG:
FGS Global
Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080
EIG@fgsglobal.com

Per ILOS:
Thao Vo
vo@ilos-energy.com

Per La Caisse:
Conrad Harrington
+ 1 514 847-5493
medias@lacaisse.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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