ILOS porta a 450 milioni di euro la linea di credito con EIG e con La Caisse

ILOS Projects ("ILOS"), produttore indipendente di energia (IPP) paneuropeo supportato da BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts), oggi ha annunciato il riuscito incremento della sua linea di credito strutturata con EIG, importante investitore istituzionale nei settori globali dell'energia e delle infrastrutture, e con il gruppo internazionale di investimento La Caisse, per un totale di 450 milioni di euro.

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ILOS Solarpark, Source: ILOS

L'aumento dell'impegno di capitale mette a frutto la tranche iniziale da 250 milioni di euro erogata da EIG e riflette il supporto continuativo degli investitori verso la piattaforma, la qualità del portafoglio e le capacità di esecuzione di ILOS. Questa linea di credito ampliata supporterà i progetti di ILOS mirati alla creazione e alla gestione di oltre 2 GW di capacità solare e di accumulo energia in tutta europa entro il 2028.

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