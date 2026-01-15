Giornale di Brescia
Business Wire

illumynt segnala una crescita dei ricavi del 60% e lancia un Centro globale di innovazione per soddisfare le crescenti esigenze di sicurezza e sostenibilità aziendali

illumynt un partner intelligente, incentrato sulla sicurezza del ciclo di vita delle tecnologie, oggi ha annunciato traguardi significativi di crescita e innovazione che posizionano l'azienda come leader nella prossima evoluzione dell'industria IT Asset Disposition (ITAD), un settore sempre più plasmato dall'intelligenza artificiale, da cicli di rinnovo accelerato dell'hardware e da un controllo normativo più minuzioso.

Sotto la guida del CEO Joerg Herbarth , illumynt continua a portare avanti la sua missione per fornire soluzioni per il ciclo di vita intelligenti, basate sulla tecnologia che ottimizzano la sostenibilità, la sicurezza e il valore di recupero per le organizzazioni a più intensità di calcolo al mondo.

Nel 2025, l'ITAD è diventata un imperativo strategico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Alyson Kaye
617.407.6381



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

