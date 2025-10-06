Il World Green Economy Summit ospita una tavola rotonda ministeriale di alto livello

S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, presidente della World Green Economy Organization (WGEO), ha tenuto il discorso di apertura alla tavola rotonda di alto livello ospitata dalla WGEO durante l'11° World Green Economy Summit a Dubai.

World Green Economy Summit hosts a high-level ministerial roundtable (Photo: AETOSWire)

La sessione, tenutasi all'insegna del tema "Delivering Climate Ambition by 2030 and Beyond-United Action for Green Transition" (Realizzare l'ambizione climatica entro il 2030 e oltre - Azione unita per la transizione verde), mirava a far progredire le ambizioni climatiche e a promuovere il dialogo sull'allineamento delle politiche, della finanza e dell'innovazione con lo sviluppo sostenibile. Vi hanno partecipato S.E. Dott.ssa Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministro dei Cambiamenti Climatici e dell'Ambiente degli Emirati Arabi Uniti; S.E. Dott. Ayman Suleiman, Ministro dell'Ambiente della Giordania; S.E. Dorin Junghietu, Ministro dell'Energia della Moldavia; S.E. Dott. Muaviyath Mohamed, Ministro di Stato per il Turismo e l'Ambiente delle Maldive; S.E. Abubakar Ben Mahmoud, Ministro dell'Ambiente e responsabile del Turismo delle Comore; On. James Opiyo Wandayi, Segretario di Gabinetto per l'Energia e il Petrolio del Kenya; S.E. Iury Valter de Sousa Santos, Segretario di Stato per l'Ambiente, Angola; S.E. Hambardzum Matevossian, Ministro dell'Ambiente, Armenia; S.E. Roberto Mito Albino, Ministro dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Pesca, Mozambico, e S.E. Abdulla Balalaa, Vice Ministro degli Affari Esteri per l'Energia e la Sostenibilità presso il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti.

Alla sessione hanno partecipato anche ambasciatori e delegati dei 91 Stati membri della Global Alliance on Green Economy (Alleanza globale per l'economia verde) e rappresentanti di organizzazioni internazionali.

Nel suo discorso, Al Tayer ha sottolineato che la leadership visionaria di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, continua a promuovere un futuro sostenibile, giusto e inclusivo per tutti.

"Il nostro compito è tradurre le promesse in politiche, le strategie in progetti scalabili e gli impegni in risultati misurabili. Ciò significa affrontare domande difficili: come abbattere le barriere politiche, finanziarie e istituzionali? Come possiamo sbloccare i finanziamenti privati e creare potenti partenariati pubblico-privato in linea con i contributi determinati a livello nazionale? E come garantire che l'innovazione non solo sia accelerata, ma anche inclusiva, a beneficio dei giovani, delle donne e delle comunità vulnerabili? L'energia pulita e l'innovazione guideranno questa transizione. Dobbiamo concentrarci sulla cooperazione e sugli investimenti in tecnologie innovative, oltre ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e consentire alla finanza verde di fluire dove è più necessaria, in particolare nel Sud del mondo", ha dichiarato Al Tayer .

