Il Tribunale regionale superiore di Francoforte conferma la sentenza arbitrale su BESREMi® a favore di AOP Health

Oggi, il Tribunale regionale superiore di Francoforte ha confermato la sentenza arbitrale parziale definitiva della Corte penale internazionale (ICC) del febbraio 2025 a favore di AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (“AOP Health”) nella sua disputa con PharmaEssentia Corp. (“PharmaEssentia”). La decisione conferma la sentenza che aveva trovato l'azienda taiwanese responsabile di determinati danni.

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Portrait Dr. Rudolf Widmann, Founder AOP Health Credit: AOP Health/Daniel Ospelt

Il Dr. Rudolf Widmann, uno dei due fondatori di AOP Health, spiega: “ Accogliamo con molto piacere la decisione del Tribunale regionale superiore di Francoforte che conferma la nostra posizione. Nell'interesse dei nostri pazienti, ci impegniamo a mantenere stabile e sostenibile l'accesso a BESREMi® e ad orientarci tra le sfide future in modo responsabile."

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