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Il Tribunale regionale superiore di Francoforte conferma la sentenza arbitrale su BESREMi® a favore di AOP Health

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Oggi, il Tribunale regionale superiore di Francoforte ha confermato la sentenza arbitrale parziale definitiva della Corte penale internazionale (ICC) del febbraio 2025 a favore di AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (“AOP Health”) nella sua disputa con PharmaEssentia Corp. (“PharmaEssentia”). La decisione conferma la sentenza che aveva trovato l'azienda taiwanese responsabile di determinati danni.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260424032310/it/

Portrait Dr. Rudolf Widmann, Founder AOP Health Credit: AOP Health/Daniel Ospelt

Portrait Dr. Rudolf Widmann, Founder AOP Health Credit: AOP Health/Daniel Ospelt

Il Dr. Rudolf Widmann, uno dei due fondatori di AOP Health, spiega: “ Accogliamo con molto piacere la decisione del Tribunale regionale superiore di Francoforte che conferma la nostra posizione. Nell'interesse dei nostri pazienti, ci impegniamo a mantenere stabile e sostenibile l'accesso a BESREMi® e ad orientarci tra le sfide future in modo responsabile."

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni
Nina Roth
Nina.Roth@aop-health.com
+43-676-3131509



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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