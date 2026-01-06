Il TII di Abu Dhabi lancia Falcon-H1 Arabic, affermandosi come il principale modello di IA araba al mondo

il Technology Innovation Institute (TII), il braccio di ricerca applicata dell'Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi, ha annunciato Falcon-H1 Arabic, un modello linguistico di grandi dimensioni di nuova concezione basato su un'architettura ibrida Mamba-Transformer. Rappresentando un completo allontanamento dalle precedenti versioni basate su transformer, questo nuovo modello si afferma come il sistema più performante nella classifica OALL (Open Arabic LLM Leaderboard).

Abu Dhabi's TII Launches Falcon-H1 Arabic, Establishing the World's Leading Arabic AI Model

Questo traguardo pone Falcon-H1 Arabic come il modello di IA arabo leader attualmente disponibile, superando modelli diverse volte più grandi e offrendo al contempo precisione, gestione del contesto e rappresentazione linguistica all'avanguardia.

Sua Eccellenza Faisal al Bannai, Consigliere del Presidente degli Emirati Arabi Uniti e Segretario Generale dell'Advanced Technology Research Council, ha dichiarato: "Falcon-H1 Arabic riflette il nostro costante impegno nel rafforzare la posizione degli Emirati Arabi Uniti come hub globale per la tecnologia avanzata e l'IA responsabile. Fornendo modelli che supportano le esigenze linguistiche e culturali della regione, consentiamo un'innovazione accessibile, pertinente e di impatto in tutte le nostre società. Questo risultato testimonia la profondità del talento e delle competenze di ricerca all'interno del TII".

Sulla scia dell'ottima accoglienza riservata ai modelli Falcon-Arabic lanciati all'inizio di quest'anno, che hanno evidenziato la chiara necessità della comunità di disporre di LLM arabi di alta qualità, TII ha portato avanti il suo lavoro con la nuova famiglia Falcon-H1 Arabic. Disponibili nelle dimensioni dei parametri 3B, 7B e 34B, i modelli sono progettati per soddisfare le diverse esigenze di infrastruttura e di utilizzo. Falcon-H1 Arabic introduce miglioramenti nella qualità dei dati, nella copertura dei dialetti, nella stabilità del contesto lungo e nel ragionamento matematico, consentendo una comprensione dell'arabo più accurata, affidabile e contestualmente consapevole nelle applicazioni del mondo reale.

La Dott.ssa Najwa Aaraj, CEO di TII, ha dichiarato: "Lo sviluppo di Falcon-H1 Arabic si basa su anni di lavoro fondamentale nell'IA araba e risponde direttamente alle esigenze delle nostre comunità, inclusi sviluppatori e aziende. Migliorando l'architettura, la qualità dei dati e il ragionamento a lungo termine, stiamo creando strumenti che aprono nuove possibilità nell'istruzione, nella sanità, nella governance, nelle imprese e in altri settori, tutto in arabo. Questo modello rappresenta un passo importante nella nostra missione di fornire un'IA di massimo livello al servizio della regione e che contribuisca al progresso globale".

Risultati del benchmark

Nella classifica OALL, che valuta i modelli in un'ampia gamma di attività di comprensione e ragionamento in arabo, Falcon-H1 Arabic dimostra una chiara leadership nelle prestazioni:

Il modello 3B ottiene una media del 61,87%, 10 punti in più rispetto ai principali concorrenti 4B, come Phi-4 Mini di Microsoft.

Il modello 7B ottiene una media del 71,47%, superando tutti i modelli ~10B, tra cui Fanar-1-9B del Qatar e il modello HUMAIN ALLaM 7B dell'Arabia Saudita.

Il modello 34B ottiene un punteggio del 75,36%, superando anche i sistemi con oltre 70 miliardi di parametri, tra cui il Qwen2.5 72B della Cina e il Llama-3.3 70B di META.

Oltre a OALL, i modelli Falcon-H1 Arabic ottengono risultati eccezionali anche su benchmark più mirati, tra cui (i) 3LM, per il ragionamento STEM, (ii) ArabCulture, per la comprensione culturale e contestuale, e (iii) AraDice (comprensione del dialetto).

Insieme, questi risultati rappresentano un momento di svolta per l'IA araba. Falcon-H1 Arabic non solo supera modelli diverse volte più grandi, sia in termini di benchmark generali sia specializzati, ma dimostra anche un livello di profondità linguistica, capacità di ragionamento ed efficienza che stabilisce un nuovo punto di riferimento per il settore. Ciò rende Falcon-H1 Arabic il modello di lingua araba più capace e versatile sviluppato fino ad oggi.

Il Dott. Hakim Hacid, capo ricercatore del Centro di intelligenza artificiale e ricerca digitale (AIDRC) di TII , ha dichiarato: "Questo modello riflette la nostra attenzione alla creazione di un'IA araba che non sia solo più avanzata, ma anche realmente utile in contesti reali. Migliorando l'efficienza, la profondità di comprensione e la copertura linguistica, stiamo creando sistemi di intelligenza artificiale in grado di supportare meglio le istituzioni, gli sviluppatori e le comunità di tutta la regione."

Inoltre, il modello estende notevolmente la lunghezza del contesto, con finestre fino a 256.000 token, consentendo ai modelli di lavorare su grandi volumi di informazioni in un'unica interazione. In pratica, ciò significa che gli utenti possono, ad esempio, analizzare lunghi documenti legali, referti medici, articoli accademici o banche dati aziendali senza perdere il contesto o la continuità, una capacità che prima non era possibile su questa scala.

I modelli Falcon AI di TII sono al primo posto nei benchmark regionali e globali dal 2023, con Falcon-H1 Arabic che ora guida la classifica Open Arabic LLM in tutte le dimensioni dei modelli. Questi risultati dimostrano la capacità del TII di sviluppare competenze sovrane nell'ambito dell'IA che competono ai massimi livelli globali, promuovendo al contempo la leadership di Abu Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti nella ricerca e nell'innovazione dell'IA araba.

I nuovi modelli sono ora accessibili all'interno del playground tramite l'interfaccia pubblica di TII all'indirizzo: https://chat.falconllm.tii.ae .

