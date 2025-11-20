Il termostato per radiatori di nuova generazione di Aqara offre un riscaldamento più intelligente ed ecologico per le case europee

Aqara, leader mondiale e pioniere nel settore dell'IoT, ha annunciato oggi la disponibilità del suo termostato per radiatori W600, presentato per la prima volta in occasione di IFA 2025. Dotato di funzioni intelligenti come il comodo controllo della temperatura, la regolazione automatica del clima e la perfetta interoperabilità tra gli ecosistemi Matter tramite il protocollo Thread/Zigbee, il W600 trasforma i radiatori tradizionali in sistemi di riscaldamento intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico che non solo migliorano il comfort, ma aiutano anche a ridurre le bollette energetiche.

Progettato per uno stile di vita sostenibile, il termostato per radiatori W600 consente di risparmiare energia riducendo al minimo il riscaldamento nelle zone non occupate. Anziché riscaldare l'intera casa, gli utenti possono programmare regolazioni della temperatura in base ai singoli ambienti, con un massimo di 7 fasce orarie al giorno, in base alle proprie abitudini. Inoltre, queste valvole termostatiche per radiatori (TRV) possono regolare la temperatura in interni in base a fattori ambientali e comportamentali come l'occupazione della stanza e il geofencing, consentendo un sistema di riscaldamento che si adatta all'utilizzo in tempo reale e al comportamento degli abitanti. Ad esempio, è possibile preriscaldare il soggiorno quando l'utente torna a casa dal lavoro e interrompere il riscaldamento quando la stanza è vuota a tarda notte. Gli utenti possono anche abbinare i termostati W600 a sensori di contatto in modo che i radiatori sospendano il riscaldamento quando una finestra viene lasciata aperta, riducendo ulteriormente lo spreco di energia.

Il W600 garantisce un comfort ottimale con un controllo preciso della climatizzazione, offrendo una regolazione della temperatura con incrementi di ±0,5 °C. Gli utenti possono impostare facilmente la temperatura di ogni stanza raggruppando diversi radiatori per un controllo sincronizzato. La regolazione della temperatura può essere gestita facilmente tramite app per dispositivi mobili, assistenti virtuali (Alexa, Google Assistant/Gemini, Siri) o dispositivi Aqara abbinati, come il sensore di temperatura W100 e il Panel Hub S1 Plus.* Per un comfort ancora maggiore, il termostato può essere abbinato a un sensore di temperatura Aqara esterno, come il sensore climatico W100 o il sensore multiplo di presenza FP300, per regolare il riscaldamento in base a una lettura più accurata della temperatura ambiente, poiché il sensore integrato può essere influenzato dalla sua vicinanza al radiatore. Inoltre, il W600 è ultra silenzioso e funziona con un livello di rumore inferiore ai 30 dB, garantendo un sonno tranquillo senza disturbo.

Grazie all'integrazione di entrambi i protocolli Thread e Zigbee, il termostato per radiatori W600 offre una connettività flessibile e pronto per adeguamenti futuri. Nella sua modalità Thread predefinita, il termostato è compatibile con Matter, consentendo l'integrazione con le principali piattaforme come Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey e SmartThings, senza richiedere un hub proprietario. Nella modalità alternativa Zigbee, si abbina a un hub Aqara Zigbee e sblocca funzionalità avanzate all'interno dell'app Aqara Home, tra cui programmi intelligenti, raggruppamento di più dispositivi, controllo remoto con un dispositivo Aqara accoppiato e regolazione del riscaldamento basata su un sensore di temperatura Aqara accoppiato.

Rispetto al modello precedente, il W600 offre una compatibilità superiore con le comuni valvole termostatiche europee, è compatibile con il collegamento filettato M30*1,5 mm e fornisce adattatori per valvole RA, RAV, RAVL, Caleffi, Giacomini e M28*1,5 mm. Il display LED ribaltabile garantisce una chiara visibilità da qualsiasi angolazione, consentendo installazioni sia orizzontali che verticali. Costruito per un uso duraturo, il W600 offre fino a 2 anni di autonomia con 2 batterie AA, raddoppiando quella del suo predecessore.**

"Con il termostato per radiatori W600, il termostato per riscaldamento a pavimento W500 e il sensore climatico W100, tutti compatibili con il doppio protocollo Thread/Zigbee, Aqara ha introdotto una linea di prodotti di controllo HVAC di nuova generazione per il mercato europeo, che si integra perfettamente con vari sistemi di riscaldamento e piattaforme di domotica", ha affermato Cathy You, Vicepresidente senior del reparto Global Business and Strategy di Aqara. "Questa flessibilità consente ai nostri clienti di personalizzare e rendere i loro sistemi di riscaldamento smart pronti per il futuro, creando un ambiente domestico più confortevole ed efficiente dal punto di vista energetico".

Il termostato per radiatore W600 è ora disponibile per l'acquisto sul sito web ufficiale di Aqara , presso i rivenditori autorizzati e sulle principali piattaforme di e-commerce, come Amazon ( Francia , Germania , Italia , Paesi Bassi , Polonia , Spagna , Regno Unito ).

Per ulteriori informazioni sul nuovo dispositivo TRV, visitare il sito web di Aqara .

* Il controllo remoto tramite un Panel Hub S1 Plus abbinato potrebbe non essere disponibile al momento del lancio del termostato per radiatore W600. ** La durata della batteria può variare a seconda dell'utilizzo. La durata della batteria di 2 anni è calcolata sulla base di un utilizzo tipico: circa 8 mesi di funzionamento attivo all'anno in modalità Thread.

