Il termine per la presentazione delle candidature per il 5° ciclo del Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award è stato prorogato al 30 settembre 2026

Submission deadline for 5th cycle of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award extended to 30 September 2026 (Photo: AETOSWire)

Lanciato da Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai , e supervisionato da Suqia UAE sotto l'egida delle Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, il premio sostiene le attività di ricerca e sviluppo volte a creare soluzioni sostenibili per affrontare la crisi idrica globale utilizzando le energie rinnovabili. Ha l'obiettivo di affrontare le sfide legate alla scarsità idrica e di migliorare l'accesso all'acqua potabile per le comunità meno sviluppate di tutto il mondo.

Il 5° ciclo del premio pone maggiore enfasi sulla trasformazione digitale, dando priorità ai progetti che utilizzano l'intelligenza artificiale e gli algoritmi di apprendimento automatico per potenziare il monitoraggio proattivo e migliorare l'efficienza operativa. Questo approccio sottolinea l'impegno del premio nel rispondere alle necessità degli esseri umani, rimanendo al passo con i progressi tecnologici globali.

Con un valore totale di 1 milione di dollari, il premio comprende quattro categorie principali: l'Innovative Projects Award, l'Innovative Research and Development Award, l'Innovative Individual Award e l'Innovative Crisis Solutions Award. La quota maggiore, pari a 540.000 USD, è destinata all'Innovative Projects Award, che comprende 300.000 USD per i progetti di grandi dimensioni e 240.000 USD per i progetti di piccole dimensioni. L'Innovative Research and Development Award ammonta a 400.000 USD, suddivisi in parti uguali tra istituzioni nazionali e internazionali. L'Innovative Individual Award prevede invece un montepremi di 40.000 USD, suddiviso equamente tra il Distinguished Researcher Award e lo Youth Award, mentre 20.000 USD sono destinati all'Innovative Crisis Solutions Award.

Negli ultimi quattro cicli, il premio ha premiato 43 vincitori provenienti da 26 paesi per il loro lavoro pionieristico nel campo della produzione, della desalinizzazione e della purificazione dell'acqua. Milioni di persone hanno usufruito dei progetti vincitori del quarto ciclo, che sono stati realizzati in molti paesi, tra cui Tunisia, Egitto, Botswana, Vietnam, Laos, Cambogia, Costa d’Avorio, Libano, Siria, Colombia, Venezuela, Haiti, Turchia, Bangladesh, Myanmar, Filippine, Figi, Ucraina, Georgia e Indonesia.

È possibile presentare la propria candidatura all'indirizzo https://www.mbrwateraward.ae/en/awards e inviare richieste di informazioni all'indirizzo award@suqia.ae .

*Fonte: AETOSWire

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