Il sindacato dei lavoratori di Samsung Biologics organizza la prima manifestazione e annuncia uno sciopero per il 1° maggio

Il sindacato di Samsung Biologics ha tenuto la sua prima manifestazione martedì e ha indetto uno sciopero per il 1° maggio se l'amministrazione continua a rifiutare colloqui costruttivi.

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Union members gather at a rally organized by the Samsung Biologics labor union outside Bio Campus 1 in Songdo, Incheon, on April 22, ahead of a planned May 1 strike.

La manifestazione, che si è svolta per circa un'ora fuori dei cancelli aziendali del Bio Campus 1 a Songdo, ha attratto circa 2.200 partecipanti, secondo fonti sindacali.

L'evento segna un'escalation in una vertenza di lavoro che secondo i vertici sindacali non si limita più ad alcuni punti di negoziazione, ma che riguarda questioni più ampie sulle responsabilità e sui processi decisionali all'interno dell'azienda.

Park Jaesung, leader del sindacato di Samsung Biologics, ha dichiarato che la dirigenza non si è né scusata né assunta alcuna responsabilità a seguito della fuga di documenti relativi al personale avvenuta il novembre scorso.

“Risolvere alcuni punti significherebbe affrontare il problema solo in parte”, ha dichiarato Park. “Questa è una battaglia per cambiare la struttura decisionale dell'azienda”.

Park ha affermato che lo sciopero indetto per il 1° maggio mira a cambiare l'azienda e che la responsabilità della divergenza rimane della dirigenza, non del sindacato.

“Anche ora, non abbiamo abbandonato l'idea della possibilità di un dialogo”, ha dichiarato. “Ma se l'amministrazione continua a rifiutare colloqui costruttivi, mostreremo la nostra determinazione con uno sciopero programmato”.

Il sindacato ha dichiarato di rimanere aperto alle trattative, ma che l'amministrazione deve ancora offrire ciò che definisce una risposta seria su responsabilità, dialogo e cambiamento strutturale.

Lo sciopero programmato potrebbe diventare un test iniziale dei rapporti sindacali presso Samsung Biologics, con l'attenzione ora rivolta alla possibilità che l'azienda riprenda i colloqui prima del 1° maggio.

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Jaesung Park

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