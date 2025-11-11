Il settore finanziario segnala l'aumento degli investimenti nella verifica dell'identità

Le banche, le fintech e le piattaforme di criptovalute stanno aumentando gli investimenti nella prevenzione delle frodi e nella verifica dell'identità (IDV), posizionando il settore come il prossimo scudo di difesa informatica. Stando al sondaggio globale di Regula, The Future of Identity Verification: 5 Threats and 5 Opportunities (Il futuro della verifica dell'identità: 5 minacce e 5 opportunità), alla guida di questa tendenza ci sono le banche: la percentuale di istituti che intendono aumentare di oltre il 50% il budget di IDV sta quasi triplicando: dal 4,4% al 15% in soli due anni.

Banks lead the IDV investment surge, but fintech, crypto, and aviation sectors are catching up fast, with roughly one in six companies planning to expand IDV budgets by more than 50%. Even healthcare is joining the trend, signaling how essential verification has become beyond finance.

Aumenti moderati nei budget di verifica dell'identità stanno diventando comuni in tutti i servizi finanziari. Quasi un terzo delle banche e delle società di criptovalute e un quinto delle fintech prevedono aumenti del 10-20%.

