Il settore dei servizi tecnologici in Europa accelera nel T1 sulla spinta della maggiore richiesta di IA: ISG Index™

La domanda di servizi tecnologici in Europa ha continuato ad accelerare nel primo trimestre, guidata dalla forte richiesta di servizi di infrastruttura basati sul cloud necessari per supportare l'intelligenza artificiale, in base a quanto indicato dall'ultimo rapporto sul settore pubblicato da Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), una società leader globale di ricerca e consulenza in ambito tecnologico.

L'EMEA ISG Index™, che considera i contratti di outsourcing commerciale con un valore contrattuale annuo (ACV) pari o superiore a 5 milioni di dollari, l'ACV del mercato complessivo (che comprende sia i servizi gestiti che quelli basati sul cloud "as-a-service") ha registrato un incremento del 30% nel primo trimestre, raggiungendo il livello record di 12,2 miliardi di dollari.

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