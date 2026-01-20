Il Regno Unito sceglie Bridge Over Troubled Water come canzone di speranza in solidarietà con i rifugiati

Bridge Over Troubled Water , firmato Simon and Garfunkel, è stato votato #HopeHit n. 1 nel Regno Unito, nell'ambito della campagna "Hope on Repeat" del Regno Unito per l'UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), volta a sensibilizzare il pubblico sulle difficoltà incontrate quest'inverno dai rifugiati di tutto il mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260119776334/it/

Simon & Garfunkel's Bridge Over Troubled Water voted the UK's number one #HopeHit

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260119776334/it/

Per informazioni per i media, contattare:



Sanjiv Winayak | sanjiv@milkandhoneypr.com | +44 (0)777 336 270





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire