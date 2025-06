Il primo Aero-Medical Cessna SkyCourier verrà consegnato a Tassili Travail Aérien in Africa, lanciando una nuova era di servizi Medevac

Textron Aviation Inc., una società Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato al Salone aeronautico di Parigi che Tassili Travail Aérien (TTA) ha firmato un accordo per l'acquisto di due velivoli Cessna SkyCourier: il primo ordine di SkyCourier attrezzato per uso medico e il primo ordine di SkyCourier in Africa.

Textron Aviation and Tassili Travail Aérien celebrate first aero-medical Cessna SkyCourier to be delivered in Africa, launching new era of medevac services. (Photo credit: Textron Aviation)

TTA è una controllata algerina di Sonatrach, la società nazionale di stato petrolifera e del gas. TTA offre trasporto passeggeri, evacuazione aeromedica, e altri servizi di missioni speciali al settore energetico algerino.

Il Cessna SkyCourier è progettato e realizzato da Textron Aviation.

Contatto per i media:

Doug Scott

+1.316.347.0116

dscott2@txtav.com txtav.com





