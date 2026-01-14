Il Premio Zayed per la Sostenibilità celebra i pionieri globali che accelerano il progresso

Il Premio Zayed per la Sostenibilità, il riconoscimento pionieristico degli Emirati Arabi Uniti dedicato a soluzioni innovative per le sfide globali, ha annunciato oggi la rosa dei vincitori 2026, celebrando 18 anni di sostegno alle comunità e di promozione di un progresso inclusivo e sostenibile in tutto il mondo.

Nel corso di una cerimonia tenutasi durante l’Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) e alla presenza di Capi di Stato, ministri e leader d’impresa, Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha premiato i vincitori per il loro straordinario contributo al progresso dello sviluppo sostenibile a livello globale.

S.A. lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan ha dichiarato: “Gli Emirati Arabi Uniti restano fermamente impegnati nel sostenere gli sforzi che migliorano il benessere delle persone e rafforzano le basi della stabilità e del progresso in tutto il mondo. Il Premio Zayed per la Sostenibilità continua ad incoraggiare soluzioni pratiche che valorizzano le comunità e ampliano le opportunità attraverso l’innovazione e la cooperazione. Attraverso questa piattaforma duratura, rendiamo omaggio all’eredità dello Sceicco Zayed, la cui visione di compassione, unità e prosperità condivisa continua a plasmare un futuro migliore per tutti.”

S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emriati Arabi Uniti e Direttore Geenrale del Premio Zayed per la Sostenibilità, ha elogiato i vincitori per aver portato avanti innovazioni scalabili in grado di generare benefici sociali e ambientali tangibili.

S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ha dichiarato: “I vincitori di quest’anno mostrano come soluzioni concrete possano trasformare le vite – dal miglioramento della salute e dei sistemi alimentari all’ampliamento dell’accesso all’energia pulita e all’acqua. Gli Emirati Arabi Uniti hanno da tempo creduto nel connettere capacità e bisogno e nel costruire ponti tra settori e regioni per ottenere un impatto duraturo e misurabile. Il Premio Zayed per la Sostenibilità continua a riunire questa comunità globale, sostenendo un progresso davvero inarrestabile.”

Dalla sua istituzione nel 2008, il Premio è diventato un catalizzatore di impatto, premiando piccole e medie imprese, organizzazioni non profit e scuole superiori che affrontano sfide cruciali nelle sei categorie: Saluta, Alimentazione, Energia, Acqua, Azione per il Clima e Global High Schools.

Ad oggi, 128 vincitori hanno migliorato direttamente la vita di oltre 400 milioni di persone in 153 paesi, portando energia pulita alle comunità rurali, rafforzando la sicurezza alimentare e idrica, ampliando l’accesso a servizi sanitari e favorendo la resilienza climatica.

Quest’anno è stato registrato un record di 7.761 candidature provenienti da 173 paesi, valutate attraverso un rigoroso processo di selezione multifase da parte di esperti tecnici, del Comitato di Selezione e di una prestigiosia giuria presideuta da S.E. Ólafur Ragnar Grímsson, ex Presidente dell’Islanda.

S.E. Ólafur Ragnar Grímsson ha dichiarato: “I vincitori del 2026 riflettono una crescente maturità nell’innovazione per la sostenibilità – dove tecnologia, conoscenza locale ed esecuzione si uniscono. Queste soluzioni sono progettate per funzionare in condizioni reali e crescere responsabilmente nel tempo. Offrono esempi chiari di come l’ingegno pratico, informato dall’esperienza, possa rafforzare l’accesso ai servizi essenziali e migliorare la vita quotidiana. Man mano che questi approcci continuano ad ampliarsi, indicano la strada verso un percorso più inclusivo ed efficace per lo sviluppo sostenibile negli anni a venire.”

Nella categoria Salute , Jade, una PMI degli Emirati Arabi Uniti, è stata premiata per aver ripensato lo screening neuroevolutivo attraverso l’IA e il gioco. La sua piattaforma gamificata, che combina valutazioni cognitive, tracciamento oculare e apprendimento personalizzato, è oggi utilizzata in oltre 450 istituzioni in 179 paesi. Riducendo i tempi di attesa per la diagnosi e migliorando il coinvolgimento, Jade ha già supportato più di 180.000 bambini nel mondo e sta definendo un nuovo parametro di riferimento per un intervento precoce inclusivo.

Il premio della categoria Alimentazione è stato assegnato a N&E Innovations di Singapore, riconosciuta per la sua innovativa tecnologia di packaging e rivestimenti antimicrobici biodegradabili, che prolunga la durata di conservazione degli alimenti affrontando lo spreco alla radice. Realizzata a partire da scarti alimentari riutilizzati e ingredienti di origine vegetale, la tecnologia brevettata dell’azienda garantisce un’efficacia antimicrobica del 99,9%, con conteggi batterici 4,5 volte inferiori rispetto ai materiali convenzionali. Sicura per gli alimenti, compostabile e circolare per design, ha già raggiunto i consumatori con oltre 400.000 confezioni sostenibili.

Nella categoria Energia , la BASE Foundation (Svizzera) è stata premiata per aver trasformato l’accesso delle comunità al raffrescamento sostenibile. Il suo modello Cooling-as-a-Service elimina i costi iniziali e rende il raffrescamento a basse emissioni efficiente ed accessible. Operando in 68 paesi, BASE ha creato 2.500 posti di lavoro; il suo modello consente inoltre di risparmiare 130 GWh di elettricità e di evitare 81.000 tonnellate di emissioni di CO 2 all’anno, dimostrando come un’innovazione basata sul mercato possa scalare l’impatto ambientale.

La categoria Acqua ha premiato Stattus4, una PMI del Brasile, la cui tecnologia basata su IA e IoT aiuta le utility a rilevare e riparare perdite con una velocità e una precisione senza precedenti. Monitorando oltre 5.000 chilometri di reti di distribuzione e identificando più di 22.000 potenziali punti di perdita, Stattus4 consente di risparmiare circa 5,56 miliardi di litri d’acqua ogni giorno, rafforzando la sicurezza idrica per oltre quattro milioni di persone e trasfromando l’efficienza dei sistemi idrici urbani.

Nella categoria Azione per il Clima , Build up Nepal, un’organizzazone non profit del Nepal, è stata celebrata per aver reinventato la produzione di mattoni come strumento di resilienza climatica e di empowerment economico. Ad oggi, l’organizzazione ha prodotto oltre 3,3 milioni di eco-mattoni resistenti ai terremoti e supportato la costruzione di più di 12.000 abitazioni resilienti, creando quasi 2.000 green jobs, offrendo casa a 58.000 persone ed evitando 110.000 tonnellate di emissioni di CO 2 nel processo.

Infine, il Premio Zayed per la Sostenibilità continua a sostenere la prossima generazione di leader della sostenibilità attraverso la categoria Global High Schools, consentendo ai giovani di trasformare sfide locali in soluzioni pratiche a beneficio delle proprie comunità. Ogni anno, sei scuole superiori in rappresentanza delle regioni del mondo ricevono fino a US$150.000 per implementare progetti innovativi guidati dagli studenti, in grado di generare un impatto sociale, economico e ambientale significativo. Ad oggi, i 56 precedenti vincitori della categoria Global High Schools del Premio hanno inciso sulla vita di oltre 56.599 studenti e 480.660 persone in tutto il mondo.

I vincitori 2026 dei premi Global High Schools sono: Mamawi Atosketan Native School (Canada), in rappresentanza delle Americhe. Kyanja High School (Uganda), in rappresentanza dell’Africa subsahariana; Al Rajaa School for the Deaf (Giordiania), in rappresentanza del Medio Oriente e Nord Africa; Bodrum Anatolian High School (Türkiye), in rappresentanza di Europa e Asia Centrale; Faafu Atoll Education Center (Maldive), in rappresentanza dell’Asia Meridionale; e Ruamrudee International School (Thailandia), in rappresentanza dell’Asia Orientale e Pacifico.

Mentre il mondo accelera la propria corsa verso lo sviluppo sostenibile, il Premio Zayed per la Sostenibilità si conferma una testimonianza della visione olistica di progresso degli Emirati Arabi Uniti, guidata dall’innovazione tecnologica e dalla crescita economica di lungo periodo. Il Premio riflette la convinzione del paese secondo cui la vera leadership consiste nel mettere altri nelle condizioni di guidare, favorendo la collaborazione tra governi, imprese, società civile e giovani per costruire un mondo più propsero ed equo.

Informazioni sul Premio Zayed per la Sostenibilità

Il Premio Zayed per la Sostenibilità è il riconoscimento pionieristico degli Emirati Arabi Uniti dedicato a soluzioni innovative per le sfide globali.

In omaggio all’eredità e alla visione del padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti, lo Sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, il Premio mira a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo.

Ogni anno, nelle categorie Salute, Alimentazione, Energia, Acqua, Azione per il Clima e Global High Schools, il Premio riconosce organizzazioni e scuole superiori per soluzioni rivoluzionarie alle esigenze più pressanti del nostro pianeta.

Attraverso i suoi 128 vincitori, in 18 anni, il Premio ha avuto un impatto positivo su oltre 400 milioni di vite nel mondo, ispirando innovatori ad amplificare il proprio impatto e a tracciare un futuro sostenibile per tutti.

