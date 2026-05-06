Il podcast Doha Debates esamina le questioni globali che influenzano la società

Doha Debates podcast examines the global questions shaping society. Weekly Tuesday releases from January 6 through June 2 extend conversations from Doha Debates’ flagship debates and global town halls. (Photo: AETOSWire)

Il podcast approfondisce i temi affrontati per la prima volta nei dibattiti e nelle assemblee pubbliche di punta di Doha Debates, offrendo scambi più approfonditi e continui che collegano discipline, regioni e visioni del mondo attraverso un dialogo aperto e alla ricerca della verità.

L'ultimo episodio, "Le teorie del complotto hanno un qualche valore?", moderato da Dareen Abughaida , riunisce Heather Berlin , Alex Berenson , Nuurrianti Jalli e Andrea Kitta per analizzare la crescente influenza delle teorie del complotto, della disinformazione e delle cosiddette "fake news" nel plasmare il dibattito pubblico.

In passato, le teorie del complotto venivano liquidate come fantasie paranoiche di una frangia marginale. Negli ultimi anni, però, sono entrate a far parte del dibattito mainstream. Su Internet circolano affermazioni sull'ingerenza elettorale, sulla salute pubblica e sullo Stato profondo, che vengono addirittura persino riprese da funzionari governativi.

Questo episodio si chiede se le teorie del complotto abbiano un qualche valore effettivo in un mondo caratterizzato da un'elevata incertezza e da una scarsa responsabilità delle istituzioni. Non fanno altro che aggravare la diffusione di misinformazione e disinformazione? Oppure sono un modo attraverso cui le persone esprimono un reale scetticismo nei confronti di sistemi che spesso sembrano oscuri o poco trasparenti?

Heather Berlin evidenzia le radici cognitive del pensiero complottista, spiegando: "Queste narrazioni sono intrinsecamente accattivanti perché creano un senso di ordine e di completezza, rendendo le realtà complesse o incerte più coerenti e comprensibili".

Nuurrianti Jalli sottolinea il ruolo delle piattaforme digitali nell'amplificare e sostenere queste narrazioni, osservando che "i contenuti basati sulle teorie del complotto stimolano il coinvolgimento su queste piattaforme, contribuendo direttamente alle loro entrate pubblicitarie".

I prossimi episodi di questa stagione tratteranno temi quali i movimenti per la giustizia sociale, la resistenza, l'arte contemporanea, la scelta di non avere figli e il calcio, esplorando in ciascun caso come i cambiamenti culturali, sociali e politici stiano rimodellando le società e le identità.

Ulteriori dibattiti continueranno ad analizzare in che modo gli ecosistemi dell'informazione, le narrazioni dei media e le tecnologie emergenti stiano influenzando l'opinione pubblica, la fiducia e l'identità collettiva in un panorama globale sempre più complesso.

Nel suo insieme, questa stagione riflette l’impegno di Doha Debates nel creare uno spazio dedicato al dialogo costruttivo e alla ricerca della verità, in cui le questioni complesse possano essere affrontate in modo approfondito, con la dovuta attenzione alle sfumature e tenendo conto di prospettive diverse.

"Le teorie del complotto hanno un qualche valore?" è ora disponibile, insieme a tutti gli episodi di questa stagione, sulle principali piattaforme di podcast, su YouTube e su DohaDebates.com.

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Doha Debates coinvolge un gruppo di persone all'avanguardia, intellettualmente curiose e alla ricerca della verità, per discutere in modo costruttivo delle differenze al fine di costruire un futuro migliore. Diamo importanza all'unità piuttosto che alla divisione, incoraggiando conversazioni che ci uniscano anziché separarci.

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*Fonte: AETOSWire

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Sumi Alkebsi

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