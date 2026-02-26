Il nuovo servizio Lenovo fornisce un'infrastruttura sempre connessa: Premier Support Plus per server basato su un supporto proattivo e guidato dall'intelligenza artificiale

Lenovo ha annunciato oggi la disponibilità di Lenovo Premier Support Plus per server, un nuovo servizio di supporto per aiutare le aziende a ridurre i tempi di inattività, semplificare le operazioni IT e mantenere le infrastrutture mission-critical sempre attive. Sviluppato per gli odierni ambienti sempre attivi, Premier Support Plus integra un supporto proattivo e predittivo gestito dall'IA, manutenzione preventiva, accesso 24/7 agli esperti Lenovo e Service Engagement Manager designati per aiutare le organizzazioni a passare da una risoluzione dei problemi reattiva a una cura proattiva del sistema.

Di fronte alla continua espansione delle operazioni digitali e alla maggiore complessità degli ambienti di infrastrutture, i team IT sono sottoposti a una maggiore pressione per mantenere i tempi di attività continuando a gestire risorse limitate.

