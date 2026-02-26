Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Il nuovo servizio Lenovo fornisce un'infrastruttura sempre connessa: Premier Support Plus per server basato su un supporto proattivo e guidato dall'intelligenza artificiale

AA

Lenovo ha annunciato oggi la disponibilità di Lenovo Premier Support Plus per server, un nuovo servizio di supporto per aiutare le aziende a ridurre i tempi di inattività, semplificare le operazioni IT e mantenere le infrastrutture mission-critical sempre attive. Sviluppato per gli odierni ambienti sempre attivi, Premier Support Plus integra un supporto proattivo e predittivo gestito dall'IA, manutenzione preventiva, accesso 24/7 agli esperti Lenovo e Service Engagement Manager designati per aiutare le organizzazioni a passare da una risoluzione dei problemi reattiva a una cura proattiva del sistema.

Di fronte alla continua espansione delle operazioni digitali e alla maggiore complessità degli ambienti di infrastrutture, i team IT sono sottoposti a una maggiore pressione per mantenere i tempi di attività continuando a gestire risorse limitate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Zeno Group per Lenovo SSG
E-mail: LenovoSSG@zenogroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario