Il nuovo rapporto globale di Wolters Kluwer "Future Ready CFO Report" rivela che il ruolo dei CFO è passato a quello dell'orchestratore

Un nuovo sondaggio globale condotto da Wolters Kluwer Corporate Performance and ESG (CP & ESG) rivela che l'ufficio del CFO (direttore finanziario) è passato oltre la preparazione alla trasformazione digitale per diventare una realtà operativa definita dalla tecnologia, dal rischio e dalla responsabilità strategica.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260303668454/it/

I risultati del sondaggio mettono in evidenza i CFO come orchestratori interfunzionali, coordinando strategie, rischio e tecnologia nella C‑suite per ottenere un impatto aziendale misurabile.

