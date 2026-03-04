Il nuovo rapporto globale di Wolters Kluwer "Future Ready CFO Report" rivela che il ruolo dei CFO è passato a quello dell'orchestratore
Un nuovo sondaggio globale condotto da Wolters Kluwer Corporate Performance and ESG (CP & ESG) rivela che l'ufficio del CFO (direttore finanziario) è passato oltre la preparazione alla trasformazione digitale per diventare una realtà operativa definita dalla tecnologia, dal rischio e dalla responsabilità strategica.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260303668454/it/
I risultati del sondaggio mettono in evidenza i CFO come orchestratori interfunzionali, coordinando strategie, rischio e tecnologia nella C‑suite per ottenere un impatto aziendale misurabile.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260303668454/it/
Tom Reller
Direttore associato, Comunicazioni esterne
Wolters Kluwer CP & ESG
Tom.Reller@WoltersKluwer.com
(Stati Uniti) 215-584-0409
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato