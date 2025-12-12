Il nuovissimo IP PRAGMATA di Capcom verrà lanciato il 24 aprile 2026!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che la pubblicazione del gioco di azione-avventura fantascientifico PRAGMATA , un IP totalmente nuovo, è prevista per il 24 aprile 2026.

PRAGMATA Key Art

PRAGMATA è un nuovo tipo di gioco di azione-avventura fantascientifico che unisce elementi di puzzle e di azione. Nel gioco, ambientato sulla luna in un mondo del prossimo futuro, Hugh, vestito in tuta spaziale e Diana, la ragazza androide, collaborano mentre combattono per tornare sulla Terra. Portando il titolo in Nintendo Switch™ 2 e nel sistema PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC, Capcom intende portare avanti ulteriormente la sua strategia multi-piattaforma e ampliare la sua base utenti.

