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Il mondo si tinge di verde per la festa di San Patrizio 2026

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Nel mese di marzo, nella giornata dedicata a San Patrizio, il mondo è invitato a diventare irlandese per un giorno, mentre città e comunità internazionali si uniscono ai festeggiamenti comuni per questo patrimonio, la cultura e la connessione. Dalle sfilate e dalle feste fino al famoso "verde mondiale" , lo spirito delle celebrazioni salpa oltre le coste dell'Isola di smeraldo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260306504413/it/

St Patrick's Festival 2022, città di Kilkenny

St Patrick's Festival 2022, città di Kilkenny

Il mondo in verde

Il giorno di San Patrizio è una festa nazionale irlandese che riunisce una comunità globale per un periodo di intensi festeggiamenti; ogni anno centinaia di monumenti iconici si illuminano di verde, dall'Empire State Building di New York alla nostra Torre di Pisa, dalle Cascate del Niagara in Canada al Monumento a Wallace in Scozia.

Queste suggestive scenografie riflettono i profondi legami delle comunità irlandesi all'estero e l'affetto che il mondo prova per la principale festa nazionale irlandese. I festeggiamenti globali sono sia un omaggio, sia un invito: l'Irlanda è pronta ad accogliervi, ovunque voi siate.

I festeggiamenti nella patria di San Patrizio

Nell'Isola di smeraldo, i visitatori sono invitati a vivere la giornata dedicata a San Patrizio proprio nella sua terra di origine. I riflettori sono puntati sul St Patrick's Festival di Dublino (14 -17 marzo), uno spettacolo culturale di più giorni che trasforma la capitale irlandese in un palcoscenico globale. Il tema di quest'anno, le radici, esplora l’eredità, l’identità e ilsenso di appartenenza attraverso sfilate, spettacoli e narrazioni che collegano le generazioni attuali e passate.

La sfilata famosa in tutto il mondo, si svolgerà ancora una volta il 17 marzo e porterà in piazza oltre 3.000 partecipanti, tra cui vivaci band irlandesi e altre provenienti dagli Stati Uniti, come Ohio, Mississippi e Texas. Nel fine settimana i visitatori potranno scegliere tra le proposte di un vivace programma in tutta la città, dalle serate dedicate alla musica e alle performance fino all'opportunità di scoprire direttamente le proprie origini irlandesi all' EPIC, il museo dell'emigrazione d'Irlanda . Una cena in perfetto stile locale attende i commensali al pub L. Mulligan Grocer , un ritrovo di Dublino vecchio di 200 anni che proporrà il meglio della cucina nazionale in un ambiente storico.

I principali appuntamenti regionali

Oltre a Dublino, città e centri di tutta l'Isola di smeraldo organizzano sfilate e festival locali in cui ciascun evento apporta un tocco esclusivo per le celebrazioni del santo patrono d'Irlanda.

I festeggiamenti mondiali del giorno di San Patrizio sono sia un tributo al santo, sia un invito: l'Irlanda è pronta ad accogliervi, ovunque voi siate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Maria Molony
mmolony@tourismireland.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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