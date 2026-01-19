Giornale di Brescia
Business Wire

Il mercato dei servizi tecnologici in Europa raggiunge nuovi traguardi nel quarto trimestre, con una solida domanda di servizi IA, cloud e gestiti: ISG Index™

La richiesta di servizi tecnologici in Europa ha raggiunto una nuova vetta nel quarto trimestre, con la registrazione da parte della regione della sua migliore prestazione trimestrale dell'anno per concludere il 2025, in base al più recente report sullo stato del settore di Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), una società globale di ricerca e consulenza tecnologica incentrata sull'IA.

L'EMEA ISG Index™, che misura i contratti di outsourcing commerciale con valore contrattuale annuale (ACV) di almeno 5 milioni di dollari, indica un progresso del 27% dell'ACV del quarto trimestre per il mercato combinato (sia servizi gestiti che servizi basati su cloud), con un record di 10,9 miliardi di dollari.

