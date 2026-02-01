Il marchio di estetica di alta gamma "Lorient" raggiunge la fama a livello globale in occasione di IMCAS 2026

Lorient , un marchio di estetica di alta gamma, ha annunciato di aver attirato l'attenzione a livello globale in occasione della 27ª edizione di IMCAS World Congress 2026 tenutasi a Parigi e che ha attirato oltre 15.000 professionisti, dove ha dimostrato la propria leadership nell'ambito dell'innovazione estetica.

Il basso grado di modifica di Lorient offre un'esperienza di iniezione senza problemi e un'elevata biocompatibilità (Immagine: Lorient)

Il momento clou è stato una sessione guidata dal dott. Jani van Loghem, un opinion leader rispettato a livello globale e noto per la creazione di protocolli di sicurezza internazionali in ambito estetico. La sua presenza ha rappresentato una prestigiosa confema dell'eccellenza di Lorient. Assieme a van Loghem, gli illustri esperti medici coreani, il dott. Won Lee e il dott. Do Young Rhee, hanno condiviso approfondimenti clinici che hanno generato un apprezzamento generale da parte della comunità medica internazionale.

Il principio "la sicurezza innanzi tutto" di Lorient per la propria gamma di filler HA di fascia alta è stato al centro delle discussioni accademiche. Mediante l'utilizzo di un sofisticato processo di purificazione che riduce al minimo gli agenti reticolanti chimici come il BDDE, il brand ha dimostrato la propria eccezionale purezza. Questa filosofia di produzione avanzata riduce in modo efficace il rischio di risposte infiammatorie ritardate, un punto chiave per i professionisti medici di alto livello. Il dott. Jani van Loghem e il dott. Won Lee hanno sottolineato il basso grado di modifica del filler, che garantisce un'esperienza di iniezione senza problemi e un'elevata biocompatibilità. Inoltre, la sua reversibilità immediata con la ialuronidasi offre un livello di sicurezza essenziale, rafforzando ulteriormente la fiducia degli esperti in ambito medico che mettono al primo posto il benessere dei pazienti.

Anche "Lorient Element", un innovativo skin booster presentato dal dott. Do Young Rhee è stato al centro dell'attenzione. Sviluppato per superare i tradizionali limiti legati alla dermopigmentazione, offre un potente mix di acido tranexamico, acido ascorbico, niacinamide e glutatione presenti nelle concentrazioni massime consentite. Grazie all'utilizzo di un veicolo di rilascio dell'acido ialuronico e particelle a basso peso molecolare inferiori a 500 Dalton, la formula garantisce la massima penetrazione attraverso la barriera della pelle. Dai dati clinici emerge che, in combinazione con trattamenti laser o di microneedling, Lorient Element ha migliorato la pigmentazione di oltre il 60% in appena quattro-cinque sessioni.

Lorient ha affermato che la sessione guidata dal dott. Jani van Loghem a IMCAS ha dimostrato che la sua tecnologia avanzata serve a definire lo standard globale. Forte di questo successo, Lorient è pronta ad accelerare la propria espansione strategica in Europa, America del Nord e Sudest asiatico, rafforzando la propria posizione di leader visionario impegnato nella definizione del futuro della medicina estetica.

