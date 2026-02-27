Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Il Loomis Sayles Euro Credit Team festeggia i traguardi di cinque anni

AA

Loomis, Sayles & Company, il gestore di investimenti con un secolo di storia e 363,8 miliardi di euro in gestione, celebra gli anniversari di cinque anni delle sue strategie Loomis Sayles Euro Credit e Loomis Sayles Euro High Yield.

The Loomis Sayles Euro Credit Team, guidato dai Co-dirigenti e Gestori di portafoglio Rik den Hartog e Pim van Mourik Broekman, gestisce beni per 3,5 miliardi di euro in tre strategie. Con il sostegno dell'infrastruttura tecnologica leader nel settore e della cultura dell'investimento mirata di Loomis Sayles, il team Euro Credit mira a generare un rendimento superiore costante rispetto al benchmark. Secondo il team, questo è raggiungibile mediante un processo di investimento alfa attivo e conservatore mirato a capitalizzare sulle inefficienze nel mercato del credito in euro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kate Sheehan
+1 617 960-4447
ksheehan@loomissayles.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario