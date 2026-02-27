Il Loomis Sayles Euro Credit Team festeggia i traguardi di cinque anni

Loomis, Sayles & Company, il gestore di investimenti con un secolo di storia e 363,8 miliardi di euro in gestione, celebra gli anniversari di cinque anni delle sue strategie Loomis Sayles Euro Credit e Loomis Sayles Euro High Yield.

The Loomis Sayles Euro Credit Team, guidato dai Co-dirigenti e Gestori di portafoglio Rik den Hartog e Pim van Mourik Broekman, gestisce beni per 3,5 miliardi di euro in tre strategie. Con il sostegno dell'infrastruttura tecnologica leader nel settore e della cultura dell'investimento mirata di Loomis Sayles, il team Euro Credit mira a generare un rendimento superiore costante rispetto al benchmark. Secondo il team, questo è raggiungibile mediante un processo di investimento alfa attivo e conservatore mirato a capitalizzare sulle inefficienze nel mercato del credito in euro.

