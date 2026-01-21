Il laboratorio Crown Bioscience di San Diego ottiene l’accreditamento CAP, potenziando la certificazione CLIA per espandere le capacità di grado clinico

Crown Bioscience, un’organizzazione di ricerca su contratto (CRO) a livello globale e impresa del gruppo JSR Life Sciences, oggi ha annunciato che il suo laboratorio di San Diego è stato accreditato dal College of American Pathologists (CAP). Questo importante traguardo si aggiunge alla certificazione CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments), conseguita nel luglio 2025, rafforzando ulteriormente la capacità della struttura di fornire test sui biomarcatori di grado clinico a supporto dei programmi regolamentati di sviluppo di farmaci.

L’accreditamento CAP è riconosciuto come uno dei principali standard di riferimento per la qualità dei laboratori, in quanto riflette rigorosi criteri di eccellenza operativa, competenza tecnica e controllo della qualità. Insieme alla certificazione CLIA – regolamentata dai Centers for Medicare & Medicaid Services degli Stati Uniti – queste credenziali confermano la conformità del laboratorio di San Diego ai requisiti federali per i test clinici su campioni umani e la sua idoneità a eseguire analisi di biomarcatori in linea con le aspettative normative e delle sperimentazioni cliniche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260120353645/it/

Richieste di informazioni da parte dei media

Crown Bioscience

Sarah Martin-Tyrrell

pr@crownbio.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire