Il Global Power City Index 2025 della Mori Memorial Foundation registra un cambiamento nelle classifiche delle città a causa dell'aumento del turismo nell'Asia orientale e delle pressioni inflazionistiche in Occidente

L' Institute for Urban Strategies della Mori Memorial Foundation , un ente di ricerca istituito da Mori Building, promotore leader per lo sviluppo del paesaggio urbano di Tokyo, ha pubblicato oggi il suo rapporto annuale Global Power City Index (GPCI) 2025 , che valuta la competitività a livello urbano delle 48 principali città al mondo. Il rapporto include inoltre l'indice GPCI–Financial Centers , una valutazione delle città in termini di centri finanziari internazionali, e il nuovo indice GPCI–Startup Ecosystems , che valuta la competitività degli ambienti per startup.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251216307277/it/

48 Major Cities Evaluated in Mori Memorial Foundation’s GPCI-2025 Report

Il rapporto di quest'anno evidenzia la notevole crescita delle città dell'Asia orientale e la stasi di diverse città occidentali, a dimostrazione del fatto che le sfide globali, quali le tensioni geopolitiche e le disparità a livello regionale in termini di inflazione, stiano influenzando fortemente le prestazioni delle principali città in tutto il mondo.

