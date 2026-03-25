Il gioco Pokémon Trading Card ha debuttato sul Tokyo Metropolitan Government Building!

Nell'ambito delle iniziative volte a promuovere il turismo notturno, l'Amministrazione metropolitana di Tokyo sta sviluppando nuove attrazioni che illuminano la capitale nelle ore notturne. Nell'ambito di questa iniziativa, il projection mapping viene utilizzato tutto l'anno sull'iconico Tokyo Metropolitan Government Building No. 1, per proiettare immagini sulla facciata dell'edificio amministrativo, trasformandolo in una gigantesca tela di luci e suoni.

Siamo lieti di annunciare il lancio di un nuovo spettacolo in projection mapping ispirato dal popolarissimo Pokémon Trading Card Game, il gioco dello scambio di figurine dei celebri personaggi giapponesi, che quest'anno festeggia il suo 30esimo anniversario.

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