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Il gioco Pokémon Trading Card ha debuttato sul Tokyo Metropolitan Government Building!

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Nell'ambito delle iniziative volte a promuovere il turismo notturno, l'Amministrazione metropolitana di Tokyo sta sviluppando nuove attrazioni che illuminano la capitale nelle ore notturne. Nell'ambito di questa iniziativa, il projection mapping viene utilizzato tutto l'anno sull'iconico Tokyo Metropolitan Government Building No. 1, per proiettare immagini sulla facciata dell'edificio amministrativo, trasformandolo in una gigantesca tela di luci e suoni.
Siamo lieti di annunciare il lancio di un nuovo spettacolo in projection mapping ispirato dal popolarissimo Pokémon Trading Card Game, il gioco dello scambio di figurine dei celebri personaggi giapponesi, che quest'anno festeggia il suo 30esimo anniversario.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260323262050/it/

©2026 Pokémon. ©1995 - 2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®Nintendo.

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Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

[Informazioni di contatto]
TOKYO Night & Light - Ufficio PR
(Gestito da Jishaku Inc. – Contatti: Nagasawa, Endo, Hamasaki)
Email: pr@tokyo-night-and-light.jp
Telefono: +81-80-3601-6732 (Nagasawa)



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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