Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Il Forum economico mondiale e Salesforce potenziano i leader globali con un assistente agentico primo nel genere per il meeting annuale di Davos 2026

AA

Salesforce (NYSE: CRM), la CRM n. 1 al mondo, oggi ha annunciato l'attivazione delle conoscenze istituzionali del Forum economico mondiale alimentate da Agentforce 360 per supportare oltre 3.000 dei leader più influenti al mondo al Meeting annuale del Forum economico mondiale 2026. Il Forum ha lanciato “EVA”, una nuova app concierge proattiva, ad alta precisione, realizzata sulla Agentforce 360 Platform , la piattaforma agentica di Salesforce.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260115150294/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto PR:
pr@salesforce.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario