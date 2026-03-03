Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Il documento finale ISO 20022 di Smartstream rivela che il 67% degli errori è dovuto alla qualità dei dati e richiede un modello operativo olistico

AA

Smartstream, il fornitore globale di fiducia di soluzioni di dati per istituti finanziari e imprese, oggi annuncia un nuovo documento che segna la conclusione di una serie in quattro parti nella collaborazione con The ValueExchange: esamina le pressioni strutturali che ridefiniscono il settore dei servizi di gestione patrimoniale. Intitolato "The Case for Transformation" (Le ragioni a favore della trasformazione), il rapporto sostiene che le iniziative incrementali non sono più sufficienti e che le aziende devono perseguire un cambiamento olistico del modello operativo, incentrato sulla norma ISO 20022 e sull'interoperabilità dei messaggi.

Nel corso della serie, lo studio ha documentato il modo in cui i servizi di gestione patrimoniale abbiano raggiunto un vero e proprio spartiacque.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Shamira Alidina
Direttore delle relazioni con i media
Dina Communications
Tel: +44 (0) 7801 590718
Email: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee
Direttore globale del marketing
Smartstream
Tel: +44 (0) 7526 152393
Email: nathan.gee@smartstream-stp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario