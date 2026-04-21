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Il dispositivo di addestramento al volo Frasca Pilatus PC-12 PRO riceve la qualifica UFAC

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Frasca International, Inc., azienda del gruppo FlightSafety International e leader globale nella simulazione di volo, oggi ha annunciato che Pilatus PC-12 PRO, il suo simulatore di volo (FSTD, Flight Simulation Training Device) ha ricevuto la qualifica di Level 2 Flight Training Device (FTD2, simulatore di volo di secondo livello) e Flight and Navigation Procedures Trainer (FNPT II, addestratore di volo avanzato) da parte dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) della Svizzera.

Frasca è la prima azienda a sviluppare un dispositivo di addestramento PC-12 PRO. Il dispositivo, dotato della suite G3000 PRIME Avionics di Garmin, è installato nella sede centrale di Pilatus Aircraft Ltd a Stans, Svizzera, dove verrà utilizzato per supportare l'addestramento della prossima generazione di piloti di PC-12.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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