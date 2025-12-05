Il credito privato transfrontaliero dovrebbe aumentare, ma la complessità operativa ne minaccia lo slancio, secondo CSC
Le transazioni transfrontaliere di credito privato sono destinate a registrare un forte aumento, ma la complessità operativa sta emergendo come un ostacolo critico. Secondo CSC , il principale fornitore di soluzioni di amministrazione e conformità aziendale, un impressionante 92% dei soci accomandanti (limited partner, LP) esprime dubbi sulla complessità di queste operazioni.
