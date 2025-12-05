Giornale di Brescia
Il credito privato transfrontaliero dovrebbe aumentare, ma la complessità operativa ne minaccia lo slancio, secondo CSC

Le transazioni transfrontaliere di credito privato sono destinate a registrare un forte aumento, ma la complessità operativa sta emergendo come un ostacolo critico. Secondo CSC , il principale fornitore di soluzioni di amministrazione e conformità aziendale, un impressionante 92% dei soci accomandanti (limited partner, LP) esprime dubbi sulla complessità di queste operazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

