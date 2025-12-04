Giornale di Brescia
Il Consorzio FiRa presenta le specifiche FiRa Core 4.0 e il programma di certificazione

Il Consorzio FiRa® annuncia la pubblicazione delle sue specifiche Core 4.0 e del programma di certificazione , dei traguardi importanti nello sviluppo della tecnologia a banda ultra-larga (UWB). Questi aggiornamenti completano il lavoro delle caratteristiche IEEE 802.15.4-2024 per soddisfare i casi d'uso definiti da FiRa. Migliorano inoltre le capacità di FiRa, abilitando un'interoperabilità senza problemi e aprendo nuove possibilità per una misurazione della distanza e posizionamento precisi e sicuri in applicazioni eterogenee.

Caratteristiche delle specifiche di FiRa Core 4.0 e programma di certificazione

Le specifiche FiRa Core 4.0 includono aggiornamenti a sostegno della funzionalità ampliata e della crescita continua dell'ecosistema.

