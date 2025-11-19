Il cluster Core42 “Maximus-384” si assicura i primi 20 posti in classifica nell'elenco dei TOP 500 supercomputer a livello globale

Core42, azienda G42 specializzata in cloud sovrano e infrastruttura di intelligenza artificiale, ha annunciato che il suo supercomputer Maximus-384 è stato classificato n. 20 a livello globale nella TOP500 List , la classifica di riferimento più riconosciuta del settore per i sistemi di supercomputing noti al pubblico. La classifica evidenzia le prestazioni del cluster basato sulla GPU “Maximus” AMD Instinct™ MI300X, gestito nell'impianto della società a Buffalo, New York, e pubblicato in vista di Supercomputing 2025, l'importante congresso globale dell'HPC.

