Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Il Cleveland Clinic Neurological Institute e il Baszucki Group insieme per realizzare uno studio rivoluzionario sul cervello con marcatori di salute metabolica

AA

Il Baszucki Group oggi ha annunciato una generosa donazione a favore dell'innovativo Cleveland Clinic Brain Study . Lanciato nel 2022, questo ambizioso studio longitudinale si prefigge di seguire soggetti sani per un periodo di 20 anni, con l'obiettivo di identificare i marcatori precoci della malattia e i bersagli terapeutici necessari per prevenire e quindi curare le malattie neurologiche. L'impegno del Baszucki Group porta a 450.000 dollari la donazione totale per lo studio. Il finanziamento è stato annunciato all'annuale Summer Festival & Rodeo at Shakespeare Ranch di Keep Memory Alive che si è svolto a Glenbrook, Nevada, un evento a favore del Lou Ruvo Center for Brain Health e ospitato da Larry e Camille Ruvo, cofondatori di Keep Memory Alive.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251208934107/it/

Baszucki Group and Cleveland Clinic Neurological Institute expand impact of landmark brain study to investigate metabolic health markers

Baszucki Group and Cleveland Clinic Neurological Institute expand impact of landmark brain study to investigate metabolic health markers

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Baszucki Group - Contatto per i media:
media@baszuckigroup.org



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario