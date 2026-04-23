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Il 2026 NAB Show si conclude con l'evidenza che il futuro dei media e dello spettacolo si sta ampliando oltre la trasmissione

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Si è concluso oggi il 2026 NAB Show , che ha accolto oltre 58.000 partecipanti registrati e riaffermato il suo posto al centro dell'evoluzione globale dei media e dello spettacolo.

Guidato da una sempre più ampia comunità di creatori, team di media aziendali e leader nel settore dei media sportivi, lo Show ha attratto nuove fasce di pubblico e stimolato nuove collaborazioni. Il 2026 NAB Show non ha solo indicato lo stato attuale del settore, ma lo ha anche promosso, dimostrando di essere il punto di riferimento sul mercato per il futuro dello storytelling e dell'innovazione dei contenuti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Matt Raymond
+1 202 429 4194
mraymond@nab.org



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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