Il 2026 NAB Show si conclude con l'evidenza che il futuro dei media e dello spettacolo si sta ampliando oltre la trasmissione

Si è concluso oggi il 2026 NAB Show , che ha accolto oltre 58.000 partecipanti registrati e riaffermato il suo posto al centro dell'evoluzione globale dei media e dello spettacolo.

Guidato da una sempre più ampia comunità di creatori, team di media aziendali e leader nel settore dei media sportivi, lo Show ha attratto nuove fasce di pubblico e stimolato nuove collaborazioni. Il 2026 NAB Show non ha solo indicato lo stato attuale del settore, ma lo ha anche promosso, dimostrando di essere il punto di riferimento sul mercato per il futuro dello storytelling e dell'innovazione dei contenuti.

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Matt Raymond

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