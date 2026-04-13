IFF esplora la scienza dietro il benessere a In‑Cosmetics Global 2026

IFF (NYSE: IFF)— leader globale nel settore degli aromi, delle fragranze, degli ingredienti alimentari e nelle bioscienze, presenterà le ultime novità in fatto di profumi e bioscienze incentrate sul benessere e la sostenibilità al In‑Cosmetics Global 2026, la fiera che si svolge dal 14 al 16 aprile al Paris Expo Porte de Versailles.

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IFF showcases wellness innovation for beauty.

Durante l'evento, che comprende esperienze e sessioni live, IFF illustrerà come gli ingredienti basati su principi scientifici possano migliorare le routine di bellezza quotidiane e le esperienze delle fragranze, offrendo benefici fisici ed emotivi, pur restando comunque ecosostenibili. La presentazione comprenderà soluzioni olfattive pensate per ottenere un benessere basato su principi scientifici; ingredienti naturali di profumi con comprovati benefici cosmetici prodotti da LMR, la divisione interna di IFF dedicata agli ingredienti naturali ottenuti da tecnologie avanzate di estrazione; e ingredienti sostenibili, bioattivi e funzionali per la cura della pelle e dei capelli.

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Judith Gross, VP, Comunicazioni e Branding

Divisione: Scent

Email: Scentmediarequest@iff.com





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