IFF e BASF annunciano una collaborazione strategica per guidare l'innovazione nel campo degli enzimi e dei polimeri

IFF (NYSE: IFF), leader globale nel settore di aromi, fragranze, ingredienti alimentari, salute e bioscienze, ha annunciato una collaborazione strategica con BASF, una delle più grandi aziende chimiche al mondo e leader nel settore dell'innovazione sostenibile dei prodotti, per accelerare lo sviluppo della piattaforma tecnologica Designed Enzymatic Biomaterials™ di IFF e creare tecnologie enzimatiche di prossima generazione per tessuti, stoviglie e cura della persona, nonché per applicazioni di pulizia industriale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251021001631/it/

Photo credit: IFF

Photo credit: IFF

Questa collaborazione riunisce due leader del settore che condividono una visione comune: sviluppare soluzioni sostenibili e ad alte prestazioni che soddisfano le richieste in evoluzione dei consumatori e del mercato. Integrando capacità e competenze chimiche avanzate negli ambiti della biotecnologia e dell'ingegneria proteica di IFF e BASF, la partnership ambisce a offrire soluzioni innovative su larga scala in grado di potenziare le prestazioni di pulizia, migliorare le formule di cura personale, ridurre l'impatto ambientale e sostenere la transizione verso un futuro più sostenibile.

