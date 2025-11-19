Giornale di Brescia
iConnections lancia Pipelines: un nuovo modo efficace per LP e GP di trasformare le connessioni in vero slancio

iConnections, la rete principale per allocatori e gestori di fondi, oggi ha annunciato il lancio di Pipelines, un nuovo strumento per la produttività e la gestione delle relazioni integrato direttamente nella piattaforma. Pipelines offre ai soci accomandatari (GP) e ai soci accomandanti (LP) un modo strutturato, visuale e appositamente creato per organizzare attività di sensibilizzazione, curare le relazioni e promuovere raccolte fondi o processi di investimento, senza affidarsi a spreadsheet frammentari o CRM generici.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251119166746/it/

Nato grazie al massiccio feedback dall'ecosistema degli investimenti alternativi, Pipelines è progettato per risolvere una sfida comune del settore: dopo un evento produttivo o un ciclo di sensibilizzazione, conversazioni promettenti spesso perdono lo slancio perché manca un modo semplice e personalizzato di tracciare le prossime fasi.

Media:
Kelly Altomare, CMO, kaltomare@iconnections.io
888-878-6310



