IBMI SNQ e ICHOM formano una partnership strategica in Asia, promuovendo l'assistenza sanitaria incentrata sul paziente nella regione

Il Symbol of National Quality (SNQ), introdotto dall'Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) di Taiwan, si è unito all'International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) per segnare un nuovo punto di riferimento per gli standard sanitari nella regione Asia-Pacifico.

L'accordo di collaborazione, firmato da Chen Wei-Jao, Chief Convener, Commissione SNQ, e Jennifer L. Bright, Presidente e CEO di ICHOM, ha segnato un sodalizio importante tra IBMI SNQ e ICHOM.

IBMI SNQ ha implementato un rigoroso sistema di revisione in tre fasi che evidenzia la struttura, il processo e i risultati nel riconoscere i team medici che hanno ottenuto risultati di livello mondiale.

