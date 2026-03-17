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I tornei ufficiali del Campionato mondiale di Street Fighter 6 organizzati da Capcom hanno attirato un numero record di 20.000 partecipanti

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Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che la Capcom Cup 12 e la Street Fighter League: World Championship 2025, i tornei ufficiali mondiali volti a determinare i migliori giocatori di Street Fighter 6 che si sono svolti all'Arena Ryogoku Kokugikan dall'11 al 15 marzo, hanno registrato un record di 20.000 spettatori, concludendosi con grande successo.

Alla Capcom Cup 12, che prevede incontri tra singoli giocatori, SAHARA (21 anni), al suo primo anno da professionista, ha vinto il titolo di campione al suo debutto, mentre nella competizione a squadre Street Fighter League: World Championship 2025, la squadra giapponese REJECT si è aggiudicata il titolo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Capcom - Divisione pubbliche relazioni e relazioni con gli investitori
+81-6-6920-3623



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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