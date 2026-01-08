I Squared Capital rileva Ramudden Global, un leader nella gestione del traffico e nella sicurezza delle infrastrutture

I Squared Capital, leader globale nella gestione degli investimenti in infrastrutture, oggi ha annunciato che, attraverso il suo fondo di punta, ha accettato di acquisire Ramudden Global, da fondi gestiti da Triton Partners (“Triton”), uno dei principali investitori europei specializzati nel settore delle medie imprese.

Ramudden Global è uno dei principali fornitori internazionali di servizi per la gestione del traffico e per la sicurezza delle infrastrutture che supporta la manutenzione e l'aggiornamento di reti di trasporto e servizi essenziali. La società gestisce più di 190 depositi in 13 Paesi in Europa e in Nord America, fornendo servizi mission-critical che aiutano a garantire la sicurezza, la conformità normativa e la continuità dei servizi in tutti i lavori stradali, di pubblica utilità e delle più ampie infrastrutture.

Questo investimento sottolinea l'impegno di I Squared Capital a investire in aziende di infrastrutture essenziali e regolate alla base della pubblica sicurezza, della mobilità e dell'attività economica. Ramudden opera in mercati nei quali la domanda è stabile e in aumento e trae vantaggio da profonde relazioni commerciali con i clienti che devono continuare a investire pesantemente nella manutenzione e nell'aggiornamento di strade obsolete, reti di trasporto e infrastrutture di pubblica utilità. La domanda è ulteriormente rafforzata da requisiti di sicurezza e normativi sempre più rigidi per progetti di infrastrutture, aumentando la necessità di servizi professionali per la sicurezza e la gestione del traffico. Le dimensioni, le attrezzature specializzate e la profonda esperienza tecnica di Ramudden gli permettono di fornire questi servizi in maniera efficiente e di generare solidi rendimenti.

Ramudden Global è stata creata da Triton, insieme a fondatori e gestione, e si è formata attraverso l'acquisizione di varie aziende piattaforma a partire da Ramudden (Svezia) nel dicembre 2017, seguita da AVS (Germania) nel gennaio 2018, Chevron (Regno Unito) e Fero (Belgio e Paesi Bassi) nell'aprile dello stesso anno. A seguito delle acquisizioni, le aziende hanno registrato un fatturato annuale congiunto pari a circa 280 milioni di euro (308 milioni di dollari). Le società individuali si sono fuse in un solo gruppo nel 2020, trasformandosi da una delle aziende leader del mercato europeo alla prima piattaforma pan-atlantica, con l'aggiunta della canadese RSG International nel 2024 e della statunitense Curtin nel 2025.

Attualmente, circa due terzi delle operazioni della società si svolgono in Europa, con il rimanente terzo diviso tra Canada e Stati Uniti. Il fatturato del gruppo congiunto al gennaio 2026 supera 1 miliardo di euro (1.2 miliardi di dollari) 1 . L'acquisizione di I Squared sosterrà la prossima fase di crescita di Ramudden Global in Nord America e in Europa.

Mohamed El Gazzar, Senior Partner, I Squared Capital ha così commentato: “Ramudden Global è decisamente uno dei leader del mercato nelle sue aree geografiche nella fornitura di un servizio critico che aiuta migliaia di clienti a conformarsi ai rigidi standard normativi sulla sicurezza. Per I Squared, Ramudden è ben posizionata per trarre vantaggio da spese prevedibili e a lungo termine e un elevato livello di domanda ricorrente. Siamo entusiasti di collaborare con Ramudden per supportare la sua crescita e la sua inarrestabile evoluzione da leader europeo a piattaforma globale di sicurezza delle infrastrutture di livello mondiale”.

Peder Prahl, Fondatore e CEO di Triton ha dichiarato: “Tutti noi di Triton desideriamo ringraziare i fondatori della piattaforma, l'amministrazione del gruppo e i dipendenti qualificati dell'azienda per il loro duro lavoro e il loro contributo durante la nostra proprietà e per i loro continui sforzi nella creazione del futuro di Ramudden. Siamo felici di essere riusciti a sostenere il CdA e l'amministrazione nell'esecuzione della visione a lungo termine per Ramudden Global impostando la strategia e supervisionando la creazione di una società leader in Europa e nel mondo in un'industria frammentata e trascurata”.

Morten Finslo, CEO di Ramudden Global ha dichiarato: “Ramudden Global è attualmente ben posizionata per continuare ad ampliare la nostra presenza, investendo nell'innovazione e nelle soluzioni digitali, e rafforzando la nostra capacità di fornire servizi per la gestione sicura e affidabile del traffico per i nostri clienti in Europa e in Nord America. Siamo entusiasti di collaborare con I Squared Capital a questa transazione; la società porta una profonda competenza in materia di infrastrutture e un approccio agli investimenti a lungo termine che ben si allinea con le nostre ambizioni di crescita”.

La transazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2026, subordinatamente alle consuete approvazioni normative e alle condizioni di chiusura. I termini finanziari non sono stati divulgati.

Informazioni su I Squared Capital

I Squared è un investitore globale leader nel settore delle infrastrutture, con patrimoni gestiti per oltre 50 miliardi di dollari USA. Sviluppiamo e scaliamo imprese fondamentali per le infrastrutture che offrono servizi essenziali a milioni di persone in tutto il mondo. Gestiamo un portafoglio diversificato di oltre 90 società in 70 Paesi, in diversi settori, tra cui servizi di pubblica utilità, energia, infrastrutture digitali, trasporti, infrastrutture ambientali e sociali. La nostra sede è a Miami e siamo un team di oltre 300 professionisti operanti nelle nostre sedi di Abu Dhabi, Londra, Monaco, Nuova Delhi, San Paolo, Singapore, Sydney e Taipei. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.isquaredcapital.com .

Informazioni su Ramudden Global

Ramudden Global è tra i principali fornitori internazionali di servizi per la gestione del traffico (TTM) per progetti di infrastrutture critiche. Le soluzioni end-to-end fornite dall'azienda comprendono pianificazione di progetti, fornitura di risorse, allestimento in loco, monitoraggio dei progetti e consegna finale.

Forte di un team di oltre 5.000 dipendenti, Ramudden è impegnata a fornire la massima qualità in ogni progetto e a portare avanti la nostra missione: far sì che le persone arrivino a casa ogni giorno in sicurezza.

Attualmente, Ramudden opera in 13 Paesi in Europa e in Nord America, sostenendo una clientela di oltre 10.000 organizzazioni.

Informazioni su Triton

Fondata nel 1997 e di proprietà dei suoi soci, Triton è uno dei principali investitori europei specializzati nel settore delle medie imprese. Triton è interessata a investire in aziende che offrono beni e servizi di importanza fondamentale nei suoi tre settori principali di Servizi alle imprese, Tecnologia industriale e Sanità.

Triton vanta oltre 150 professionisti degli investimenti ed esperti di creazione del valore in undici sedi e investe attraverso tre strategie complementari “All Weather”: Mid-Market Private Equity, Smaller Mid-Cap Private Equity e Opportunistic Credit.

