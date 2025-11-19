I riconoscimenti Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards 2026

Mitsui Chemicals, Inc. ha annunciato che le candidature online per i riconoscimenti Mitsui Chemicals Catalysis Science Award 2026 sono aperte dal 1° settembre 2025. Il periodo di presentazione sarà attivo dal 1° settembre al 25 dicembre 2025.

Con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile della chimica e dell’industria chimica, nel 2004 Mitsui Chemicals ha istituito i riconoscimenti Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards – che comprendono il Catalysis Science Award e il Catalysis Science Award for Creative Work – per attestare risultati di eccellenza conseguiti nel campo della scienza della catalisi. A tutt’oggi i riconoscimenti sono stati conferiti a 33 ricercatori in Giappone e all’estero.

