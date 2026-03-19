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I-Pulse rileva CSI Technologies per rafforzare le proprie capacità produttive di condensatori di energia ad alta intensità negli Stati Uniti

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Robert Friedland, co-fondatore, presidente e CEO di I-Pulse, leader mondiale nelle tecnologie dell'energia pulsata ad alta intensità, e Laurent Frescaline, co-fondatore e direttore tecnologico dell'azienda, annunciano l'acquisizione di CSI Technologies, Inc., produttore californiano di condensatori di energia ad alta intensità e ad alta tensione per applicazioni industriali, mediche e militari.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260318608492/it/

Questa acquisizione strategica migliora le capacità di sviluppo e produttive di I-Pulse negli Stati Uniti, nel campo dell'energia pulsata, in particolare per quanto riguarda le applicazioni nel settore minerario e della prospezione mineraria, dell'energia geotermica e delle risorse idriche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media: Ross Larsen, I-PulseCommunications@ipulse-group.com
Contatto con gli investitori: Abby Symes, Contact@ipulse-group.com
Contatto commerciale: Peter Laurence, Peter.Laurence@ipulse-group.com
Sito web www.ipulse-group.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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