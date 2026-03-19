I-Pulse rileva CSI Technologies per rafforzare le proprie capacità produttive di condensatori di energia ad alta intensità negli Stati Uniti

Robert Friedland, co-fondatore, presidente e CEO di I-Pulse, leader mondiale nelle tecnologie dell'energia pulsata ad alta intensità, e Laurent Frescaline, co-fondatore e direttore tecnologico dell'azienda, annunciano l'acquisizione di CSI Technologies, Inc., produttore californiano di condensatori di energia ad alta intensità e ad alta tensione per applicazioni industriali, mediche e militari.

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Questa acquisizione strategica migliora le capacità di sviluppo e produttive di I-Pulse negli Stati Uniti, nel campo dell'energia pulsata, in particolare per quanto riguarda le applicazioni nel settore minerario e della prospezione mineraria, dell'energia geotermica e delle risorse idriche.

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