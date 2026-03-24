I-Pulse annuncia una partnership strategica per promuovere le applicazioni di energia geotermica pulsata nel bacino di Millungera, in Australia

Il cofondatore, presidente e CEO di I-Pulse Robert Friedland, il cofondatore e direttore tecnologico di I-Pulse Laurent Frescaline e l'AD di Sunrise Energy Metals Sam Riggall, sono lieti di annunciare una collaborazione per utilizzare e convalidare la tecnologia di trivellazione a energia pulsata G-Pulse di I-Pulse nel bacino di Millungera, una risorsa di energia pulita geotermica su vasta scala situata nel Queensland nord-occidentale dell'Australia.

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Left: Millungera Basin location in Queensland, Australia. Right: Millungera Basin (in brown) to the east of the Mt Isa Inlier (in red) and EPG permit areas.

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