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I-Pulse annuncia una partnership strategica per promuovere le applicazioni di energia geotermica pulsata nel bacino di Millungera, in Australia

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Il cofondatore, presidente e CEO di I-Pulse Robert Friedland, il cofondatore e direttore tecnologico di I-Pulse Laurent Frescaline e l'AD di Sunrise Energy Metals Sam Riggall, sono lieti di annunciare una collaborazione per utilizzare e convalidare la tecnologia di trivellazione a energia pulsata G-Pulse di I-Pulse nel bacino di Millungera, una risorsa di energia pulita geotermica su vasta scala situata nel Queensland nord-occidentale dell'Australia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260323223324/it/

Left: Millungera Basin location in Queensland, Australia. Right: Millungera Basin (in brown) to the east of the Mt Isa Inlier (in red) and EPG permit areas.

Left: Millungera Basin location in Queensland, Australia. Right: Millungera Basin (in brown) to the east of the Mt Isa Inlier (in red) and EPG permit areas.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per i media: Ross Larsen, I-PulseCommunications@ipulse-group.com
Per gli investitori: Contact@ipulse-group.com
Sito web www.ipulse-group.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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