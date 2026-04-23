Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

I/ONX elimina i costi di hosting: la nuova architettura Symphony SixtyFour garantisce un risparmio del 50% sul TCO nell'intero ciclo di vita dell'inferenza e della messa a punto dell'IA

AA

I/ONX High Performance Compute (HPC), fornitore leader di sistemi di intelligenza artificiale eterogenei, ha annunciato oggi il lancio globale di Symphony SixtyFour, una piattaforma ad alta densità progettata per ridurre l'impatto fisico ed economico delle infrastrutture di inferenza e messa a punto dell'IA. Grazie alla possibilità di supportare fino a 64 acceleratori su un singolo nodo, I/ONX elimina i costi di hosting ridondanti, ovvero gli ingenti costi generali di energia, hardware e licenze che incidono negativamente sulla redditività dell'investimento nell'IA aziendale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422070067/it/

I/ONX Introduces Symphony SixtyFour: The Host Tax is Over. Save 30-50% on your AI Infrastructure Costs.

I/ONX Introduces Symphony SixtyFour: The Host Tax is Over. Save 30-50% on your AI Infrastructure Costs.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

I/ONX High Performance Compute
media@i-onx.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario