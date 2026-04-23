I/ONX elimina i costi di hosting: la nuova architettura Symphony SixtyFour garantisce un risparmio del 50% sul TCO nell'intero ciclo di vita dell'inferenza e della messa a punto dell'IA
I/ONX High Performance Compute (HPC), fornitore leader di sistemi di intelligenza artificiale eterogenei, ha annunciato oggi il lancio globale di Symphony SixtyFour, una piattaforma ad alta densità progettata per ridurre l'impatto fisico ed economico delle infrastrutture di inferenza e messa a punto dell'IA. Grazie alla possibilità di supportare fino a 64 acceleratori su un singolo nodo, I/ONX elimina i costi di hosting ridondanti, ovvero gli ingenti costi generali di energia, hardware e licenze che incidono negativamente sulla redditività dell'investimento nell'IA aziendale.
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I/ONX Introduces Symphony SixtyFour: The Host Tax is Over. Save 30-50% on your AI Infrastructure Costs.
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I/ONX High Performance Compute
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