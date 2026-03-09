I moduli Quectel dimostrano la preparazione alla conformità per i requisiti normativi della Cyber Resilience Act

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, oggi ha reiterato che il programma di cybersicurezza per il suo portafoglio di moduli supporta la conformità alla Cyber Resilience Act (CRA), la legge sulla resilienza informatica dell'UE prima della scadenza dell'11 settembre 2026. La sicurezza dei prodotti best practice di Quectel assicura ai clienti di poter rispettare i requisiti della CRA in termini di sicurezza per progettazione, divulgazione di disponibilità di SBOM e vulnerabilità e segnalazione di incidenti, rafforzando l'impegno di Quectel nella fornitura di soluzioni IoT sicure e pronte per il futuro per i mercati europeo e del resto del mondo.

Quectel ha collaborato da vicino con Finite State, un leader nel settore della sicurezza della catena di approvvigionamento di dispositivi connessi e software, per garantire la sicurezza del portafoglio di prodotti Quectel e la conformità alla CRA europea e ad altri standard del settore in tutto il mondo.

