Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

I leader industriali cinesi si riuniscono a Jianshui per tracciare il percorso di crescita del settore dei mirtilli

AA

La terza Yunnan Blueberry Conference e la cerimonia di pubblicazione del “Xinhua–Yunnan Honghe Blueberry Industry Development Index Report”, la relazione sull'indice di sviluppo del settore dei mirtilli di Xinhua–Yunnan Honghe, si sono svolte il 19 dicembre a Jianshui County, Honghe Hani e nella Prefettura autonoma di Yi, nella Provincia di Yunnan, sudovest della Cina.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251222144091/it/

The opening ceremony of the conference on 19th Dec in Jianshui.

The opening ceremony of the conference on 19th Dec in Jianshui.

Il congresso ha attirato studiosi, esperti, rappresentanti di aziende e acquirenti provenienti da tutta la Cina, riunitisi qui per esplorare percorsi per promuovere lo sviluppo ad alta qualità del settore dei mirtilli.

Durante il congresso di tre giorni, gli organizzatori si sono riuniti in due importanti cerimonie di firma: un accordo di collaborazione per unire lo Yunnan Blueberry Research Institute, e un accordo strategico per potenziare il supporto finanziario per l'intera catena industriale di mirtilli di Honghe.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto PR: EncycloVision (Shenzhen) Brand Communication Co., Ltd.
Eason Zhou
E-mail: evisionsinfo@gmail.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario