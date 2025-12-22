I leader industriali cinesi si riuniscono a Jianshui per tracciare il percorso di crescita del settore dei mirtilli

La terza Yunnan Blueberry Conference e la cerimonia di pubblicazione del “Xinhua–Yunnan Honghe Blueberry Industry Development Index Report”, la relazione sull'indice di sviluppo del settore dei mirtilli di Xinhua–Yunnan Honghe, si sono svolte il 19 dicembre a Jianshui County, Honghe Hani e nella Prefettura autonoma di Yi, nella Provincia di Yunnan, sudovest della Cina.

The opening ceremony of the conference on 19th Dec in Jianshui.

Il congresso ha attirato studiosi, esperti, rappresentanti di aziende e acquirenti provenienti da tutta la Cina, riunitisi qui per esplorare percorsi per promuovere lo sviluppo ad alta qualità del settore dei mirtilli.

Durante il congresso di tre giorni, gli organizzatori si sono riuniti in due importanti cerimonie di firma: un accordo di collaborazione per unire lo Yunnan Blueberry Research Institute, e un accordo strategico per potenziare il supporto finanziario per l'intera catena industriale di mirtilli di Honghe.

