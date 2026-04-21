I leader delle unicorn con sede a Dubai definiscono la città un polo globale dell'innovazione che plasma la tecnologia del futuro e guida l'economia digitale

I leader delle aziende "unicorno" con sede a Dubai hanno ribadito il ruolo dell'emirato come polo globale per l'innovazione digitale e la crescita guidata dalla tecnologia. I dirigenti senior hanno evidenziato il contesto normativo lungimirante di Dubai, le sue infrastrutture avanzate e la sua capacità di attirare talenti internazionali come fattori chiave che ne rafforzano l'attrattiva per le aziende digitali in forte crescita.

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Leaders of Dubai-based unicorns hail city as global innovation hub shaping future technology and driving the digital economy (Photo: AETOSWire)

Hanno osservato che Dubai si è trasformata in una piattaforma strategica di lancio per aziende ambiziose, offrendo un ambiente imprenditoriale agile che sostiene l'innovazione e consente l'espansione nei mercati regionali e internazionali. I leader del mondo imprenditoriale hanno inoltre elogiato la forte sinergia tra il settore pubblico e quello privato nel contesto dell'ecosistema digitale di Dubai, sostenuta dalla Camera dell'Economia Digitale di Dubai, una delle tre camere operanti sotto l'egida delle Camere di Dubai.

Mohamad Ballout, CEO e cofondatore di Kitopi , ha commentato: "L'ecosistema digitale di Dubai è uno dei principali fattori che hanno favorito la nostra crescita. La città offre una solida combinazione di normative lungimiranti, infrastrutture di massimo livello, accesso a talenti eccezionali e un contesto imprenditoriale che semplifica la creazione, la sperimentazione e la rapida espansione. La sua connessione con i mercati regionali e globali è stata fondamentale anche ora che abbiamo portato le nostre ambizioni oltre i confini degli Emirati Arabi Uniti".

Fernando Fanton, Chief Product and Technology Officer di Property Finder , ha dichiarato: "Dubai non è più solo un luogo in cui avviare un'attività: è il luogo in cui costruire il futuro del proprio settore. La sofisticata infrastruttura digitale e il quadro normativo trasparente dell'Emirato ci consentono di testare, perfezionare e potenziare gli strumenti in modo efficiente, mentre i solidi rapporti con investitori e autorità di regolamentazione ci permettono di affrontare le complessità e trasformare le intuizioni in soluzioni concrete".

Roman Axelrod, fondatore e Managing Partner di XPANCEO , ha dichiarato: "Dubai si sta trasformando in un nuovo polo di attrazione globale per l’innovazione, riprendendo lo spirito originario della Silicon Valley; e lo fa rimanendo fedele ai principi su cui è stata fondata: trasformare sfide impossibili in opportunità strategiche attraverso partnership globali. La vera domanda che i fondatori devono porsi oggi non è più se Dubai sia in grado di sostenere progetti ambiziosi di ricerca e sviluppo scientifico, bensì se la propria ambizione sia abbastanza audace da stare al passo con la visione di Dubai".

Informazioni sulla Camera dell'economia digitale di Dubai

La Camera dell'economia digitale di Dubai lavora per posizionare Dubai come leader globale nell'economia digitale. Il suo compito è quello di attirare aziende, talenti e investimenti, creando al contempo un ambiente favorevole alla crescita del business digitale.

Fonte: AETOSWire

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Mohamad Mouzehem

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