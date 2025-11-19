I leader delle tecnologie del data space si federano per la sfida dell'interoperabilità dei dati nei settori delle costruzioni e immobiliare al Summit Gaia-X

I leader della tecnologia del data space si danno appuntamento al Summit Gaia-X di Porto il 20-21 novembre, per affrontare la questione imperativa dell'interoperabilità all'interno e attraverso i data space nel settore edile e immobiliare . L'obiettivo principale è valutare in che modo i data space possono sfruttare i 393 trilioni di dollari su cui è stimato il patrimonio mondiale di proprietà immobiliari. Per realizzare questo risultato è necessario esplorare molteplici casi d'uso nell'intero ciclo di vita di un immobile, dalla progettazione alla demolizione, incluse le operazioni di costruzione, ristrutturazione e gestione delle strutture, così da creare una situazione vantaggiosa sia per gli stakeholder del settore che per gli stakeholder in ambito tecnologico.

In Francia, il solo mercato delle costruzioni e ristrutturazioni è stimato sui 200 miliardi di euro all'anno. Nata per affrontare le sfide del settore, Digital TER-X si impegna a sperimentare nuove tecnologie finalizzate ai casi d'uso della filiera edile e immobiliare . La sua importanza è stata riconosciuta in particolare con la nomina nel progetto Gaia-X Lighthouse 2025 e il riconoscimento "Special Jury Prize" nell'ambito del programma TechSprint della Caisse des Dépôts, volto a fare leva sulla condivisione dei dati per sostenere la transizione ecologica di territori e settori economici in Francia.

Rivolgendosi a esperti in tecnologia di data space , come Dawex , Orange Business , Docaposte (filiale digitale di La Poste Group) e Sopra Steria , Digital TER-X illustra come l'ecosistema tecnologico francese ha cominciato a collaborare per sviluppare sinergie e coordinare gli sforzi.

Digital TER-X implementa gli standard de facto di Gaia-X ed è conforme ai requisiti del Data Act e del Data Governance Act . In occasione del Summit Gaia-X a Porto, per velocizzare la risposta alle sfide del settore, le controparti europee si incontreranno per discutere della definizione di meccanismi di interoperabilità di base sulla semantica dei dati e le transazioni dei dati , in funzione delle norme europee, come necessario per creare un data space sicuro, di fiducia e sovrano.

L'iniziativa Digital TER-X è sostenuta dalle principali organizzazioni del settore delle costruzioni e della filiera immobiliare in Francia, come buildingSmart France , che promuove la normalizzazione dei processi dei dati nel mondo delle costruzioni, ed FPI , la federazione francese di promotori immobiliari.

"L'esperienza ci insegna che un database centralizzato e non dinamico è destinato a fallire", ha dichiarato Frank Hovorka, Technical and Innovation Director presso FPI . "La creazione di un data space in linea con i principi di Gaia-X è d'importanza critica, perché il nostro obiettivo finale, cioè un data space funzionale a livello di filiera, si basa su un meccanismo solido e decentralizzato per la transazione dei dati".

"Gli standard di Gaia-X offrono un quadro di riferimento completo per il pacchetto di norme per il settore delle costruzioni, finalizzato allo scambio dati e alla standardizzazione dei processi contrattuali. Stiamo promuovendo una transizione fondamentale: il passaggio da specifiche leggibili all'uomo a specifiche pronte per l'automazione e leggibili alle macchine", ha affermato Christophe Castaing, membro di buildingSmart International .

Attraverso il programma TechSprint, studiato per offrire sostegno operativo e finanziario durante la fase di pre-costruzione, al fine di accelerare e proteggere la nascita di questo spazio dati, la Caisse des Dépôts ha identificato in Digital TER-X il partner per la dimostrazione tecnologica che dovrà testare i casi d'uso iniziali e dimostrare il valore del data space per la filiera edile e immobiliare .

Digital TER-X proporrà agli stakeholder della filiera delle costruzioni una soluzione tecnologica "chiavi in mano" che in quanto a interoperabilità e sovranità tecnica sarà operativa, scalabile e allo stato dell'arte, con software dei produttori disponibili. In questo modo i player del settore potranno concentrare gli sforzi sulla progettazione di modelli di governance e modelli di business, e definire la lista dei casi d'uso necessari per anticipare la risposta del mercato del data space.

"Digital TER-X dovrebbe consentirci di esplorare le complementarietà tra i player in ambito tecnologico, come Dawex, Docaposte, Orange Business e Sopra Steria, e le loro competenze, ma anche di lanciare una dinamica condivisa per i data space in Francia ed Europa, promuovendo la sovranità tecnologica ed economica", spiega Audrey Gortana Vallet, Program Director presso Caisse des Dépôts .

Digital TER-X sarà presente al Summit Gaia-X di Porto, Portogallo, il 20 novembre alle 14:55 e il 21 novembre alle 14:07, presso lo stand di Gaia-X Lighthouse.

A proposito di TER-X

Digital TER-X è una soluzione tecnologica che opera al servizio dei casi d'uso della filiera delle costruzioni e immobiliare , specificamente mirata alle sfide del settore. Implementando gli standard de facto di Gaia-X per la gestione delle transazioni dei dati e le norme ISO per la filiera delle costruzioni, Digital TER-X punta a creare un quadro di riferimento europeo per il data space edile . Offre una suite di servizi pronta all'uso, gestita da un orchestratore, stabilendo per il settore delle costruzioni e i territori un quadro di riferimento dei dati particolarmente vantaggioso ed essenziale per le PMI. Digital TER-X va ad assumere un ruolo cruciale, doppiamente strategico, all'interno di ogni Paese, e consente lo sviluppo di casi d'uso sfruttando i suoi servizi di catalogo. A livello europeo, coordina questi servizi attraverso i cataloghi nazionali, mantenendo la conformità normativa al Data Act, il Data Governance Act, e l'AI Act.

