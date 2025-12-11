I leader dei pagamenti non sono pronti per i cambiamenti del 2026, avverte ACI Worldwide

La maggior parte dei leader mondiale di pagamenti non dispone di un programma per orientarsi tra i cambiamenti storici che avverranno nel 2026, stando alle ultime Dieci principali previsioni sui pagamenti di ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), un originale innovatore nella tecnologia dei pagamenti globali. Con conoscenze basate sull'AI, autenticazione di nuova generazione, nuove strutture normative e un forte aumento della domanda di pagamenti istantanei, integrati e sicuri, il settore sta entrando in un'era di profondi cambiamenti strutturali. Tuttavia, il recente rapporto di ACI Payments in Transition: Leadership in an era of transformation (Pagamenti in transizione: la leadership in un'era di trasformazione), rivela che solo il 36% dei dirigenti responsabili dei pagamenti possiede un chiaro programma di modernizzazione a lungo termine, mentre molti sono sprovvisti di una visione strategica per la trasformazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251211186701/it/

Contatti per i media

Pierce Rohrmann | Responsabile delle Comunicazioni e degli Affari aziendali I pierce.rohrmann@aciworldwide.com

Katrin Boettger I Direttore delle Comunicazioni e degli Affari aziendali I katrin.boettger@aciworldwide.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire